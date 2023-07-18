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Свалку на набережной в Старом Осколе убрали только после вмешательства прокуратуры

18 июля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Бытовой мусор скопился на набережной Старого Оскола и даже попал на поверхность реки. Прокуратура направила в администрацию горокруга требования устранить нарушения. Только после обращения свалку убрали. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжет
Мусор

В конце мая текущего года на центральной набережной Старого Оскола, в месте отдыха горожан, появилась несанкционированная свалка. Бытовой мусор попал в том числе на поверхность реки Оскол.

Прокуратура назначила проверку. В адрес администрации горокруга надзорные органы направили представление с требованием незамедлительно устранить нарушения.

Как сообщают в ведомстве, акт прокурорского реагирования рассмотрен, а свалка ликвидирована.

Ранее сообщалось, что прокуратура заставила ЦЭБ убрать несанкционированную свалку в Ровеньском районе. Теперь организация заплатит штраф в 10 тысяч рублей и очистит свалку.

Белгородский ЦЭБ заплатит штраф за незаконную свалку в Ровеньках
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#Таисия Некрасова#Свалка#Незаконная свалка#Мусор#Бытовой мусор#Прокуратура#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола
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