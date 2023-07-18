Свалку на набережной в Старом Осколе убрали только после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В конце мая текущего года на центральной набережной Старого Оскола, в месте отдыха горожан, появилась несанкционированная свалка. Бытовой мусор попал в том числе на поверхность реки Оскол.
Прокуратура назначила проверку. В адрес администрации горокруга надзорные органы направили представление с требованием незамедлительно устранить нарушения.
Как сообщают в ведомстве, акт прокурорского реагирования рассмотрен, а свалка ликвидирована.