Стойленцы ко Дню металлурга получили заслуженные награды

«Мне приятно, что с большинством тех людей, чьи портреты представлены на Доске почета, я знаком лично. Все они — профессионалы своего дела, неравнодушные и ответственные люди. Я благодарен каждому из вас и всему коллективу комбината за отличный и самоотверженный труд на благо нашей компании, города и всей области. Впереди нас ждут новые планы и цели, и я уверен, что мы постараемся успешно их воплотить!» — прокомментировал генеральный директор СГОКа Максим Беленко.