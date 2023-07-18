Стойленцы ко Дню металлурга получили заслуженные награды

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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Updated Сегодня, 11:53
14 июля по традиции обновили Доску Почета комбината, на которой представлены портреты 36 передовиков производства, а вечером вручили ведомственные и основные корпоративные награды лучшим работникам.
На торжественной церемонии в честь обновления Доски почета руководители вручили лучшим работникам свидетельства о занесении, цветы и корпоративные подарки. Помимо главной Доски почета к профессиональному празднику в структурных подразделениях комбината обновили стенды с портретами 126 лучших представителей разных профессий.
«Мне приятно, что с большинством тех людей, чьи портреты представлены на Доске почета, я знаком лично. Все они — профессионалы своего дела, неравнодушные и ответственные люди. Я благодарен каждому из вас и всему коллективу комбината за отличный и самоотверженный труд на благо нашей компании, города и всей области. Впереди нас ждут новые планы и цели, и я уверен, что мы постараемся успешно их воплотить!» — прокомментировал генеральный директор СГОКа Максим Беленко.
На основном торжественном собрании, которое прошло в зале корпорации «Стойленская Нива» 11 работникам вручили свидетельства и знаки «Почетный горняк», 26 сотрудникам — Почетные грамоты Минпромторга РФ, имена троих стойленцев пополнили «Золотой фонд» СГОКа, 43 человека получили Почетный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро).
Всего в этом году отметили 380 стойленцев. Торжественные собрания коллективов прошли в основных подразделениях комбината.
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