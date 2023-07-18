Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва машины в Белгороде

14 июля в областном центре произошёл взрыв авто в жилом квартале областного центра. В результате взрыва были ранены три человека. Водитель авто получил осколочное ранение бедра. Также пострадали мама и трёхлетний ребёнок, которые в этот момент проходили мимо машины. Белгородцы получили ранения средней степени тяжести.