Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва машины в Белгороде

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
14 июля в областном центре произошёл взрыв авто в жилом квартале областного центра. В результате взрыва были ранены три человека. Водитель авто получил осколочное ранение бедра. Также пострадали мама и трёхлетний ребёнок, которые в этот момент проходили мимо машины. Белгородцы получили ранения средней степени тяжести.
Взрослых на лечение отправили в горбольницу №2, ребёнка — в детскую областную больницу. Отметим, что ребёнок получил осколочные ранения нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов и костей.
Как стало известно сегодня, 18 июля, Бел.Ру, всех пострадавших уже выписали из больницы, они находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, что причиной подрыва авто мог стать бытовой конфликт. Было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в момент движения автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Предположительно, оно находилось под днищем машины.