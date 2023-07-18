Соки и газировка в России могут заметно подорожать

Однако на цены влияет не только курс рубля. Причинами повышения стали удорожание импортных ингредиентов, введение акциза на сахар, повышение стоимости сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. В PepsiCo сообщили о возможном увеличении цен не только на напитки, но и снеки на чуть более чем 15%.