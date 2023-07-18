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Соки и газировка в России могут заметно подорожать

18 июля 2023, 08:42
Фото: 1MI
Крупные производители соков и газированных напитков планируют повысить цены на 10-20% из-за падения курса рубля, сообщают «Новые известия».

В России могут вырасти цены на некоторые категории товаров. Так, крупные производители соков и газированных напитков планируют повысить стоимость своей продукции в среднем на 10-20% из-за падения курса рубля, пишет издание со ссылкой на «Коммерсант». Увеличить цены собираются компании PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково».

Однако на цены влияет не только курс рубля. Причинами повышения стали удорожание импортных ингредиентов, введение акциза на сахар, повышение стоимости сырья, материалов, обслуживания оборудования и логистики. В PepsiCo сообщили о возможном увеличении цен не только на напитки, но и снеки на чуть более чем 15%.

Источник из крупной торговой сети предполагает, что вопрос о росте цен будет обсуждаться в ходе переговоров. Другой собеседник издания утверждает, что возможна компенсация увеличения цен с помощью проведения акций и специальных предложений.

Тем временем в Минсельхозе РФ заявили, что информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России отдельными компаниями в ведомство не поступала, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России решили ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Акциз составит семь рублей за литр для напитков с объёмной долей углеводов свыше 5 г на 100 мл. Соки, морсы и нектары напитками, содержащими сахар, признаваться не будут.

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#Наталья Корявых#Россия#Белгородская область#Экономика#Цены#Акциз#Сахар#Минсельхоз#Безалкогольные напитки#Соки#Морсы#Нектары#Повышение цен#Логистика
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