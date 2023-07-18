РЭО: Оборудование объектов утилизации ОЭЭО оснастят системой весового контроля

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Как заявил глава РЭО Денис Буцаев, изменения позволят внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла.
По словам Буцаева, в сфере утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО) сложилась ситуация, при которой недобросовестные компании могут не производить глубокую переработку электролома, а ограничиваются извлечением лишь максимально ликвидных фракций. Согласно новым требованиям, с 1 сентября утилизаторы должны будут получать не менее 85% вторичного сырья от массы поступивших отходов, передает gorod55.ru.
«Для контроля вводятся требования, в том числе оборудование объектов утилизации ОЭЭО системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции», — сказал Буцаев.
Помимо этого, предприятия должны обладать лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV классов опасности. При оказании таких услуг они должны указывать утилизацию отходов соответствующего класса опасности в числе видов работ, а также соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов.
Другое требование — это обязательное наличие необходимого оборудования для утилизации ОЭЭО, производительность которого отвечает нормативам, установленным приказом № 173.