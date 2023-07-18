РЭО: Оборудование объектов утилизации ОЭЭО оснастят системой весового контроля

По словам Буцаева, в сфере утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО) сложилась ситуация, при которой недобросовестные компании могут не производить глубокую переработку электролома, а ограничиваются извлечением лишь максимально ликвидных фракций. Согласно новым требованиям, с 1 сентября утилизаторы должны будут получать не менее 85% вторичного сырья от массы поступивших отходов, передает gorod55.ru.