Призеры «Билета в Арктику» примут участие в научной экспедиции

Как отмечается, членам экспедиции предстоит посетить производственные объекты на Кольском полуострове, где они проведут опыты для своих исследовательских проектов. Также у них будет возможность познакомиться с учеными и экспертами, которые работают в Арктическом регионе. Об этом пишет gorod55.ru.