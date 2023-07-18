Призеры «Билета в Арктику» примут участие в научной экспедиции

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
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Updated Сегодня, 20:14
Как отмечается, членам экспедиции предстоит посетить производственные объекты на Кольском полуострове, где они проведут опыты для своих исследовательских проектов. Также у них будет возможность познакомиться с учеными и экспертами, которые работают в Арктическом регионе. Об этом пишет gorod55.ru.
«Исследование Арктики — один из семи приоритетов, определенных стратегией научно-технологического развития страны. Задача проекта — привлечь будущих исследователей к изучению Арктики, — пояснил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. — Проект реализуется в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, цель которого — сделать более заметным влияние науки на развитие страны и общества».
Участникам конкурса предстоит виртуальное исследование интерактивной карты Арктического региона в специально созданном мини-приложении соцсети «ВКонтакте» «Билет в Арктику», а также несколько мультиформатных заданий.
На данной карте нанесены 33 предмета, символизирующие Русский Север. Обнаружение каждого предмета дает возможность пользователю получить игровые бонусы, на которые можно приобрести призы — стикеры, голоса и подарки. Также участникам предстоит пройти онлайн-тестирование. По итогам решения заданий наиболее результативные смогут представить свой арктический проект. 30 лучших авторов продемонстрируют свои работы экспертному жюри, которое выберет 10 победителей.
Стратегическими партнерами проекта являются «Росатом», «Норникель» и «ФосАгро». Данные компании всегда проявляли интерес к развитию арктического направления.
В состав экспертов конкурса вошли представители РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
Для того чтобы выиграть участие в экспедиции в Арктику, необходимо зарегистрироваться до 21 августа в приложении vk.cc/arctica.
Участвовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и других учебных заведений, сотрудниками научных институтов и организаций.