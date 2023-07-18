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Посвящённая памяти Виктора Цоя монета может попасть в руки белгородцев

18 июля 2023, 14:45
Фото: кадр из видео ЦБ
Монета, посвящённая памяти Виктора Цоя
Серебряную монету выпустили в обращение 18 июля, её тираж — 5 тыс. штук. Подробности сообщили в пресс-службе Банка России.

Центробанк выпустил в обращение монету, посвящённую памяти рок-музыканта, основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Сделана она из серебра, её номинал — три рубля.

На лицевой стороне изображён герб, указаны номинал и год выпуска. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном. На заднем фоне можно увидеть гитару и языки пламени: эти рисунки выполнены в технике лазерного матирования. По окружности указано имя солиста «Кино» и годы его жизни.

Тираж монеты составил 5 тыс. штук. Несмотря на то, что это памятная монета, она является законным средством наличного платежа на всей территории России.

Отметим, что только с начала года Центробанк выпустил несколько памятных монет. В их числе — посвящённые 300-летию основания Екатеринбурга, а также с изображением Валентины Терешковой. В прошлом году представили монету с изображением Свято-Троицкого Холковского монастыря.

Монета, посвящённая памяти Виктора ЦояМонета, посвящённая памяти Виктора Цоя
Монета, посвящённая памяти Виктора ЦояМонета, посвящённая памяти Виктора Цоя
Монета, посвящённая памяти Виктора Цоя
Фото: пресс-служба Банка России
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#Инна Рогова#Монета#Памятная монета#Экономика#Белгородская область#Виктор цой#Группа "Кино"
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