Посвящённая памяти Виктора Цоя монета может попасть в руки белгородцев

На лицевой стороне изображён герб, указаны номинал и год выпуска. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном. На заднем фоне можно увидеть гитару и языки пламени: эти рисунки выполнены в технике лазерного матирования. По окружности указано имя солиста «Кино» и годы его жизни.