Посвящённая памяти Виктора Цоя монета может попасть в руки белгородцев

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Центробанк выпустил в обращение монету, посвящённую памяти рок-музыканта, основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Сделана она из серебра, её номинал — три рубля.
На лицевой стороне изображён герб, указаны номинал и год выпуска. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном. На заднем фоне можно увидеть гитару и языки пламени: эти рисунки выполнены в технике лазерного матирования. По окружности указано имя солиста «Кино» и годы его жизни.
Тираж монеты составил 5 тыс. штук. Несмотря на то, что это памятная монета, она является законным средством наличного платежа на всей территории России.
Отметим, что только с начала года Центробанк выпустил несколько памятных монет. В их числе — посвящённые 300-летию основания Екатеринбурга, а также с изображением Валентины Терешковой. В прошлом году представили монету с изображением Свято-Троицкого Холковского монастыря.