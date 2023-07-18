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Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку могут направить на лечение в Москву

18 июля 2023, 06:56
Фото: 1MI
14-летняя девочка-подросток находится в стабильном состоянии. Решается вопрос о её переводе на лечение в столицу, пишет РИА «Новости».

Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя белгородка находится в стабильном состоянии. Решается вопрос о её переводе на лечение в Москву.

Ранее президент России Владимир Путин попросил оказать помощь девочке, которая стала сиротой после теракта. В связи с этим глава государства поручил руководству региона и федеральной власти оказать всю необходимую помощь как самой Ангелине, так и её родным.

Добавим, что с пострадавшим ребёнком вчера находилась её родня — тётя с дядей. Родственники школьницы ехали в другой машине, но не пострадали.

Напомним, в результате происшествия погибла семейная пара из Новооскольского горокруга. Взрослые везли на море свою дочь-подростка.

Путин попросил белгородских властей помочь осиротевшей после теракта девочке
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#Белгородская область#Крым#Владимир Путин#Крымский мост#Происшествия#Чп#Лечение#Москва#Наталья Корявых
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