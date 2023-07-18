Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку могут направить на лечение в Москву

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:59
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя белгородка находится в стабильном состоянии. Решается вопрос о её переводе на лечение в Москву.
Ранее президент России Владимир Путин попросил оказать помощь девочке, которая стала сиротой после теракта. В связи с этим глава государства поручил руководству региона и федеральной власти оказать всю необходимую помощь как самой Ангелине, так и её родным.
Добавим, что с пострадавшим ребёнком вчера находилась её родня — тётя с дядей. Родственники школьницы ехали в другой машине, но не пострадали.
Напомним, в результате происшествия погибла семейная пара из Новооскольского горокруга. Взрослые везли на море свою дочь-подростка.