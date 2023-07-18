Пострадавшие от обстрела и поддержка от звёзд: итоги дня по-белгородски

Через несколько часов главврач больницы Роман Проценко рассказал о состоянии получивших ранения шебекинцев. Их доставили в больницу в 12:15. Все они были с минно-осколочными ранениями. Двоих положили в отделение урологии, одного — в хирургию, ещё одного — в травматологию. Ещё одного пациента ранило в бедро — его отправили на амбулаторное лечение.