Пострадавшие от обстрела и поддержка от звёзд: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
18 июля со стороны Украины обстреляли окраину посёлка Шамино. В результате пострадали пять человек. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один мужчина был в состоянии средней степени тяжести — он получил ранение грудной клетки. Остальные отделались лёгкими ранениями. Людей госпитализировали в горбольницу №2, где врачи оказали им необходимую медпомощь.
Через несколько часов главврач больницы Роман Проценко рассказал о состоянии получивших ранения шебекинцев. Их доставили в больницу в 12:15. Все они были с минно-осколочными ранениями. Двоих положили в отделение урологии, одного — в хирургию, ещё одного — в травматологию. Ещё одного пациента ранило в бедро — его отправили на амбулаторное лечение.
По словам Проценко, один из пациентов сложный, ведётся динамическое наблюдение. Ещё одного человека успешно прооперировали. Он получил перелом лопатки и повреждение костно-мышечной системы.
Состояние ещё одного пострадавшего оценили как тяжёлое, но стабильное. Пострадали внутренние органы: у мужчины сложная минно-взрывная травма груди и живота. Шебекинец пока находится в реанимации.
Пострадавших во время взрыва в машине 14 июля выписали из больницы. Мужчина и женщина с ребёнком отправились на амбулаторное лечение.
Несколько дней назад в областном центре произошёл взрыв авто в жилом квартале. В результате происшествия пострадали три человека — водитель и случайные прохожие. Они получили ранения средней степени тяжести.
Как выяснилось позже, причиной взрыва мог стать бытовой конфликт. После происшествия возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённого общеопасным способом. На улице Железнодорожной в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Оно, предположительно, находилось под днищем машины.
14-летнюю Ангелину, осиротевшую после теракта на Крымском мосту, поддерживают известные личности. В частности, юную белгородку поддержала российская фигуристка Камила Валиева. По мнению спортсменки, эту трагедию нельзя обойти стороной. Слова поддержки появились в Telegram-канале спортсменки. По словам Валиевой, очень важно поддержать Ангелину и стать для неё большой семьёй.
Утром 18 июля стало известно, что пострадавшую девочку могут отправить на лечение в Москву. Пока девочка-подросток находится в стабильном состоянии.
Трагедия случилась ранним утром на Крымском мосту. В результате теракта погибла семейная пара. Родители везли свою дочь на море.