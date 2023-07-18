Почему шебекинцам не могут выдать деньги на ремонт разрушенного жилья?

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратились жители Новой Таволжанки Шебекинского округа. Белгородец объяснил, что его разрушенный дом подрядчики восстановят, только закупят для этого бюджетные материалы. Но такой вариант мужчину не устраивает.
Он поинтересовался у губернатора, могут ли ему перевести те деньги, которые планировалось потратить на закупку материалов для восстановления его дома. На эти деньги белгородец приобрёл бы более качественные материалы.
Мы так и делали, когда работы проводили за счёт внебюджетных средств. Теперь из-за огромного объёма работы мы надеемся на федеральную поддержку, поэтому ремонтные работы сейчас проходят через составление проектно-сметной документации и через госэкспертизу. Из-за этого деньги выдать мы уже не можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области