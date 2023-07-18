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Почему шебекинцам не могут выдать деньги на ремонт разрушенного жилья?

18 июля 2023, 20:54
Фото: 1MI
Житель Шебекинского округа захотел сделать ремонт самостоятельно и предложил перевести ему те деньги, которые планировалось потратить на восстановление его жилья. Однако теперь это сделать невозможно. Глава региона объяснил причину в прямом эфире.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратились жители Новой Таволжанки Шебекинского округа. Белгородец объяснил, что его разрушенный дом подрядчики восстановят, только закупят для этого бюджетные материалы. Но такой вариант мужчину не устраивает.

Он поинтересовался у губернатора, могут ли ему перевести те деньги, которые планировалось потратить на закупку материалов для восстановления его дома. На эти деньги белгородец приобрёл бы более качественные материалы.

Мы так и делали, когда работы проводили за счёт внебюджетных средств. Теперь из-за огромного объёма работы мы надеемся на федеральную поддержку, поэтому ремонтные работы сейчас проходят через составление проектно-сметной документации и через госэкспертизу. Из-за этого деньги выдать мы уже не можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Власти Шебекино не увидели проблемы в оставшихся после ремонта щелях на крыше дома
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#Александра Склярова#Восстановление#Восстановление домов#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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