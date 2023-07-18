Новикомбанк поддержит инновационные промышленные проекты суммой в 36 млрд рублей

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Как сообщает tass.ru, Новикомбанк, который в 2023 году отмечает свое 30-летие, достаточно активно занимается поддержкой программ производства инновационной продукции. Банк постоянно работает над развитием своих преференциальных программ, предназначенных для реализации на высокотехнологичных предприятиях.
Старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева назвала самые передовые на сегодняшний день инструменты, которые применяются банком: финансирование с поддержкой от государства и регуляторными стимулами, собственные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп портфелей займов институтов развития.
Стоит отметить, что в рамках выставки Новикомбанку удалось подписать соглашение, предусматривающее финансирование проектов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Таким образом, банк обеспечит поддержку выпуска радиоэлектронных систем в общей сложности на 10 миллиардов рублей.
В пресс-службе Новикомбанка также рассказали, что планируется обеспечить финансирование с максимальной интеграцией мер господдержки инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех». Ее сотрудники работают над тем, чтобы превратить инновационные идеи в действующие проекты, которые принесут пользу российской промышленности. В число первых таких инициатив, которые будут воплощены при участии банка, должно войти производство современных литий-ионных батарей.
Предоставление Новикомбанком банковских гарантий также поможет и автономной некоммерческой организации «Технопарк авиационных технологий» воплотить проекты по выпуску деталей для силовых установок, в которых нуждается гражданская авиация, в частности новое поколение двигателей ПД-14 и ПД-8.
Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения «СоюзМаш» Елена Георгиева отметила, что название выставки «Иннопром-2023» указывает на основной посыл мероприятия — воплощение инноваций в промышленном секторе. На выставке банк презентовал новые решения по финансированию инноваций, которые в итоге должны помочь России добиться технологического суверенитета.