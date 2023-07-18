Новикомбанк поддержит инновационные промышленные проекты суммой в 36 млрд рублей

В пресс-службе Новикомбанка также рассказали, что планируется обеспечить финансирование с максимальной интеграцией мер господдержки инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех». Ее сотрудники работают над тем, чтобы превратить инновационные идеи в действующие проекты, которые принесут пользу российской промышленности. В число первых таких инициатив, которые будут воплощены при участии банка, должно войти производство современных литий-ионных батарей.