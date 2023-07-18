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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

На фестивале «Петербургские сезоны» покажут культурную жизнь Африки

18 июля 2023, 16:04
В Санкт-Петербурге с 25 по 29 июля пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны» в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». На этом мероприятии гости смогут познакомиться с традиционной кухней и современным искусством Африки.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка» Антон Кобяков оценил значение будущего мероприятия, сообщает gorod55.ru.

«Для полноценного развития российско-африканских отношений необходимо налаживать и укреплять человеческие связи», — отметил он.

По его словам, общие культурные ценности объединяют народы и являются фундаментом долгосрочных отношений, со своей стороны Россия полностью поддерживает проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога.

Уточняется, что 25–28 июля на площадке киностудии «Ленфильм» пройдут Дни африканской культуры и кино, где организуют показ фильмов, фотовыставки, концерты африканских исполнителей и другие мероприятия, посвященные африканской культуре.

26–29 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» для посетителей будет открыта выставка, посвященная современному искусству Африки. На ней представят коллекцию из более чем 300 экспонатов — картины, скульптуры, уникальные масштабные инсталляции.

29 июля на Московской площади состоится фестиваль «Ритмы Африки», который включает в себя лекции, мастер-классы и музыкальную программу. Также в более чем 40 ресторанах Северной столицы можно будет попробовать лучшие блюда традиционной африканской кухни.

Организатором второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» выступает Фонд Росконгресс.

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