На фестивале «Петербургские сезоны» покажут культурную жизнь Африки

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка» Антон Кобяков оценил значение будущего мероприятия, сообщает gorod55.ru.
«Для полноценного развития российско-африканских отношений необходимо налаживать и укреплять человеческие связи», — отметил он.
По его словам, общие культурные ценности объединяют народы и являются фундаментом долгосрочных отношений, со своей стороны Россия полностью поддерживает проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога.
Уточняется, что 25–28 июля на площадке киностудии «Ленфильм» пройдут Дни африканской культуры и кино, где организуют показ фильмов, фотовыставки, концерты африканских исполнителей и другие мероприятия, посвященные африканской культуре.
26–29 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» для посетителей будет открыта выставка, посвященная современному искусству Африки. На ней представят коллекцию из более чем 300 экспонатов — картины, скульптуры, уникальные масштабные инсталляции.
29 июля на Московской площади состоится фестиваль «Ритмы Африки», который включает в себя лекции, мастер-классы и музыкальную программу. Также в более чем 40 ресторанах Северной столицы можно будет попробовать лучшие блюда традиционной африканской кухни.
Организатором второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» выступает Фонд Росконгресс.