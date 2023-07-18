Гладков: «Собирать деньги в школах на покупку ударопрочной плёнки неправильно»

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова поинтересовались стоимостью ударопрочной плёнки. Как сообщила женщина, в классе её ребёнка со всех детей собрали по 600 рублей.
Глава региона объяснил, что цену, за которую власти приобретают плёнку, называть бессмысленно — эта сумма никак не поможет родителям разобраться в правильности цены, которую назвали им в школе.
Я бы написал в прокуратуру. Мы сейчас централизованно эту плёнку закупаем, и никто ни с кого не мог собирать эти деньги. Мы закупаем огромный объём плёнки, за такую цену Вы не сможете приобрести. Цена в этом случае не показательная. Но в целом собирать деньги на плёнку неправильно. В школах и детских садах, которые находятся за пределами 25 километров от границы, мы наклеим. Остальные школы останутся на дистанте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области