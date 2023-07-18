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Гладков: «Собирать деньги в школах на покупку ударопрочной плёнки неправильно»

18 июля 2023, 20:01
Фото: 1MI
Оказалось, что в некоторых школах с родителей собирают деньги на покупку ударопрочной плёнки, которую будут клеить на окна для безопасности. Но так быть не должно: глава региона посоветовал обращаться в прокуратуру.
Сюжет
Школы

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова поинтересовались стоимостью ударопрочной плёнки. Как сообщила женщина, в классе её ребёнка со всех детей собрали по 600 рублей.

Глава региона объяснил, что цену, за которую власти приобретают плёнку, называть бессмысленно — эта сумма никак не поможет родителям разобраться в правильности цены, которую назвали им в школе.

Я бы написал в прокуратуру. Мы сейчас централизованно эту плёнку закупаем, и никто ни с кого не мог собирать эти деньги. Мы закупаем огромный объём плёнки, за такую цену Вы не сможете приобрести. Цена в этом случае не показательная. Но в целом собирать деньги на плёнку неправильно. В школах и детских садах, которые находятся за пределами 25 километров от границы, мы наклеим. Остальные школы останутся на дистанте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Гладков назвал марку ударопрочной плёнки, которую будут клеить на окна школ
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#Александра Склярова#Ударопрочная плёнка#Школы#Сбор денег#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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