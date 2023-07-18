Гладков назвал марку ударопрочной плёнки, которую будут клеить на окна школ

Напомним, что испытания прошли вчера, 17 июля. Во время них проверяли несколько видов плёнок, чтобы выбрать лучшую: на них с БПЛА сбросили несколько зарядов — от осколочных гранат до миномётных мин. После того, как выбранная плёнка поступит в регион, ею начнут обклеивать окна школ и детских садов.