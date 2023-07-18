Гладков назвал марку ударопрочной плёнки, которую будут клеить на окна школ

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» жители региона поинтересовались у главы региона Вячеслава Гладкова маркой ударопрочной плёнки, которая недавно прошла испытание.
Предложений на рынке много, но такие полевые испытания жителям недоступны.
отметили жители
Глава региона назвал марку, но отметил, что контракт ещё не заключен.
Плёнка для стёкол LUXFIL 200 микрон 0,2 мм. Фабрику не знаю, но производитель Китай. Как только заключим контракт, я обязательно продублирую эту информацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что испытания прошли вчера, 17 июля. Во время них проверяли несколько видов плёнок, чтобы выбрать лучшую: на них с БПЛА сбросили несколько зарядов — от осколочных гранат до миномётных мин. После того, как выбранная плёнка поступит в регион, ею начнут обклеивать окна школ и детских садов.