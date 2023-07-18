До 86 млрд рублей позволят привлечь МСБ «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В рамках программы «зонтичных» поручительств КМСП направила 43 миллиарда рублей банкам-партнерам в третьем квартале. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент в программе участвуют 23 банка, передает ria.ru.
Отсутствие залога представляет собой огромную проблему не только для малого бизнеса, но также для средних компаний, которые испытывают трудности с получением заемного финансирования по этой же причине. Обычно все их имущество уже находится в залоге у банков, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, увеличение выделяемой суммы КМСП позволит еще большему числу предпринимателей вкладываться в развитие производства, расширять свою деятельность и создавать новые рабочие места.
Александр Исаевич также подчеркнул, что механизм «зонтичных» поручительств способствует повышению доступности заемных средств для предпринимателей в регионах. Корпорация учитывает специфику локальных банков, их региональные охваты и использует «длинные» лимиты, чтобы расширить возможности адресной работы с предпринимателями. Этот подход уже дает положительные результаты, и в дальнейшем КМСП планирует увеличивать число региональных банков-партнеров для расширения охвата предпринимателей мерами господдержки.
Механизм «зонтичных» поручительств КМСП покрывает до 50% от суммы банковского кредита и позволяет предпринимателям получать кредиты при недостаточности или отсутствии собственного залогового обеспечения. Сумма поручительства может достигать миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Механизм можно использовать для инвестиций, пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Он был запущен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.