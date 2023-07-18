До 86 млрд рублей позволят привлечь МСБ «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Отсутствие залога представляет собой огромную проблему не только для малого бизнеса, но также для средних компаний, которые испытывают трудности с получением заемного финансирования по этой же причине. Обычно все их имущество уже находится в залоге у банков, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, увеличение выделяемой суммы КМСП позволит еще большему числу предпринимателей вкладываться в развитие производства, расширять свою деятельность и создавать новые рабочие места.