Число пострадавших зданий в результате атак на Новую Таволжанку выросло до 659

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших в результате атак ВСУ зданиях в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге, а также о ходе восстановительных работ. По информации главы региона, повреждения выявили на 659 объектах, из них девять МКД, 641 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры. Пока работы по восстановлению ведутся на 44 объектах. Тепловой контур закрыли в 90 частных домах.