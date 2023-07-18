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Число пострадавших зданий в результате атак на Новую Таволжанку выросло до 659

18 июля 2023, 13:28
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Восстановление зданий в Новой Таволжанке
В селе в Белгородской области ведутся восстановительные работы на 44 объектах. Некоторые жители жалуются на скорость ремонта. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона также ответил на вопрос о восстановлении реабилитационного центра.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших в результате атак ВСУ зданиях в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге, а также о ходе восстановительных работ. По информации главы региона, повреждения выявили на 659 объектах, из них девять МКД, 641 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры. Пока работы по восстановлению ведутся на 44 объектах. Тепловой контур закрыли в 90 частных домах.

Как сообщил Гладков, он побеседовал с местными жителями. Некоторые ходом работ довольны, у других возникли претензии из-за сроков ремонта.

Конечно, все хотят побыстрее всё решить, чтобы восстановить жильё и спокойно продолжить заниматься своими семейными делами. Но как я уже говорил, объём восстановительных работ большой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По словам главы региона, претензий к строителям нет, как и к главам, закреплённым за восстанавливаемыми территориями. Качеством Гладков оказался доволен.

Также жители ожидают возобновления работы реабилитационного центра. До конца недели подрядчик должен вставить там 56 окон. Параллельно в порядок приводят кровлю и фасад. Объём работ большой.

Напомним, что ещё в начале июля говорилось о том, что в Новой Таволжанке повреждены 580 объектов. Сносу подлежали 50 домовладений.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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