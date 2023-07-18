Число пострадавших зданий в результате атак на Новую Таволжанку выросло до 659

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших в результате атак ВСУ зданиях в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге, а также о ходе восстановительных работ. По информации главы региона, повреждения выявили на 659 объектах, из них девять МКД, 641 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры. Пока работы по восстановлению ведутся на 44 объектах. Тепловой контур закрыли в 90 частных домах.
Как сообщил Гладков, он побеседовал с местными жителями. Некоторые ходом работ довольны, у других возникли претензии из-за сроков ремонта.
Конечно, все хотят побыстрее всё решить, чтобы восстановить жильё и спокойно продолжить заниматься своими семейными делами. Но как я уже говорил, объём восстановительных работ большой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По словам главы региона, претензий к строителям нет, как и к главам, закреплённым за восстанавливаемыми территориями. Качеством Гладков оказался доволен.
Также жители ожидают возобновления работы реабилитационного центра. До конца недели подрядчик должен вставить там 56 окон. Параллельно в порядок приводят кровлю и фасад. Объём работ большой.
Напомним, что ещё в начале июля говорилось о том, что в Новой Таволжанке повреждены 580 объектов. Сносу подлежали 50 домовладений.