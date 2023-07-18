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Чей шатёр? Ветер унёс шатёр в бывшем ПВР в Белгороде, найти хозяина сложно

18 июля 2023, 14:43
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

В Белгороде на «Вираже» ветром снесло шатёр для ПВР

Белгородцы сообщают, что палатка якобы повредила служебный автомобиль, а возмещать ущерб за это никто не хочет. Редакция Бел.Ру попыталась узнать, кому принадлежат эти шатры, но это сделать оказалось не так просто. Подробнее — в нашем материале.

На «Вираже» в Белгороде, где ранее располагался ПВР, ветром снесло палатку. Шатёр приземлился рядом возле припаркованного авто. Видео появилось в Telegram-канале «Белгород — молния». Позже в «Белгород №1» местный житель сообщил, что палатка повредила служебный автомобиль, а «ущерб возмещать ГОЧС не хочет. Притом что палатки их и укрепления с палаток сняли они. Палатка была не закреплена».

Чтобы разобраться в ситуации, мы позвонили в ГОЧС Белгорода, где нам сообщили, что шатры не их, они принадлежат региональному ГОЧС. За комментарием мы также обратились в МЧС России по Белгородской области и отдел гражданской обороны и обеспечения защиты населения при чрезвычайных ситуациях области. Ведомства нас направили в ГОЧС Белгорода. Выяснить, кому в итоге принадлежат шатры и кто должен возмещать ущерб, пока не получилось.

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#Вираж#Пункты ПВР#Шатёр#Гочс#Мчс россии#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Видео
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