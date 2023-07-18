Чей шатёр? Ветер унёс шатёр в бывшем ПВР в Белгороде, найти хозяина сложно

Чтобы разобраться в ситуации, мы позвонили в ГОЧС Белгорода, где нам сообщили, что шатры не их, они принадлежат региональному ГОЧС. За комментарием мы также обратились в МЧС России по Белгородской области и отдел гражданской обороны и обеспечения защиты населения при чрезвычайных ситуациях области. Ведомства нас направили в ГОЧС Белгорода. Выяснить, кому в итоге принадлежат шатры и кто должен возмещать ущерб, пока не получилось.