Чей шатёр? Ветер унёс шатёр в бывшем ПВР в Белгороде, найти хозяина сложно

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
На «Вираже» в Белгороде, где ранее располагался ПВР, ветром снесло палатку. Шатёр приземлился рядом возле припаркованного авто. Видео появилось в Telegram-канале «Белгород — молния». Позже в «Белгород №1» местный житель сообщил, что палатка повредила служебный автомобиль, а «ущерб возмещать ГОЧС не хочет. Притом что палатки их и укрепления с палаток сняли они. Палатка была не закреплена».
Чтобы разобраться в ситуации, мы позвонили в ГОЧС Белгорода, где нам сообщили, что шатры не их, они принадлежат региональному ГОЧС. За комментарием мы также обратились в МЧС России по Белгородской области и отдел гражданской обороны и обеспечения защиты населения при чрезвычайных ситуациях области. Ведомства нас направили в ГОЧС Белгорода. Выяснить, кому в итоге принадлежат шатры и кто должен возмещать ущерб, пока не получилось.