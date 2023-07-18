Белгородцы с начала года оформили более 861 тыс. электронных рецептов

С начала 2023 года белгородцы оформили 861,6 тыс. электронных рецептов, 523,9 тыс. — с доставкой на дом. Такие рецепты оформляются на бумаге или в форме электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью доктора. Цифровое назначение можно получить во всех медучреждениях региона, работающих в системе ОМС. Во всех медорганизациях Белгородской области организована доставка лекарств на дом.