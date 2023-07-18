Белгородцы с начала года оформили более 861 тыс. электронных рецептов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
С начала 2023 года белгородцы оформили 861,6 тыс. электронных рецептов, 523,9 тыс. — с доставкой на дом. Такие рецепты оформляются на бумаге или в форме электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью доктора. Цифровое назначение можно получить во всех медучреждениях региона, работающих в системе ОМС. Во всех медорганизациях Белгородской области организована доставка лекарств на дом.
В минздраве заверили, что пациентам проще получить рецептурные лекарства именно с приложением. Главные достоинства такого способа назначения препаратов — отсутствие неразборчивого почерка врача и хранение листочков с назначениями, которые легко потерять.
Ранее сообщалось, что в марте в России стартовал эксперимент по дистанционной продаже и доставке рецептурных лекарств. Белгород стал первым регионом-участником.