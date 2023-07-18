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Белгородцы с начала года оформили более 861 тыс. электронных рецептов

18 июля 2023, 07:13
Фото: 1MI
Система электронных назначений рецептурных препаратов объединяет пациента, медорганизации и аптеки, позволяя обмениваться данными о лечении. С начала года белгородцы оформили 523,9 тыс. рецептов с доставкой на дом. Об этом сообщает минздрав региона.

С начала 2023 года белгородцы оформили 861,6 тыс. электронных рецептов, 523,9 тыс. — с доставкой на дом. Такие рецепты оформляются на бумаге или в форме электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью доктора. Цифровое назначение можно получить во всех медучреждениях региона, работающих в системе ОМС. Во всех медорганизациях Белгородской области организована доставка лекарств на дом.

В минздраве заверили, что пациентам проще получить рецептурные лекарства именно с приложением. Главные достоинства такого способа назначения препаратов — отсутствие неразборчивого почерка врача и хранение листочков с назначениями, которые легко потерять.

Ранее сообщалось, что в марте в России стартовал эксперимент по дистанционной продаже и доставке рецептурных лекарств. Белгород стал первым регионом-участником.

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#Таисия Некрасова#Электронный рецепт#Медицина#Препараты#ОМС#Медучреждение#Минздрав#Новости Белгорода#Белгородская область#Касается каждого
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