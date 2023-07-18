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Белгородцев просят не ходить на пляжи утром и днём 19 июля

18 июля 2023, 13:50
Фото: 1MI

Зоны отдыха в Белгороде вновь обработают от клещей

Акарицидная обработка от клещей запланирована на среду, 19 июля. Белгородцев просят на три часа воздержаться от прогулок в местах обработки, сообщили в городской администрации.

19 июля в Белгороде проведут акарицидную обработку от клещей. Обрабатывать будут семь участков. Работы начнутся с 6:00 и продлятся до 18:30.

Запланирована обработка на следующих участках:

  • пляж на ул. Северо-Донецкой с 6:00 до 8:00;
  • пляж на ул. Везельской с 8:30 до 10:30;
  • пляж на ул. Речной с 11:00 до 12:00;
  • пляж на ул. Донецкой с 12:30 до 13:30;
  • урочище «Кобелевка» между ул. Механизаторов и ул. Семейной с 14:00 до 16:00;
  • лесополоса между микрорайоном Новая жизнь и железной дорогой с 16:00 до 18:00;
  • площадки для выгула собак в микрорайоне Новая жизнь с 18:00 до 18:30.

В мэрии напомнили, что акарицидный препарат не несёт вреда людям и теплокровным животным. Тем не менее белгородцам советуют воздержаться от прогулок на указанных участках во время обработки и в течение трёх часов после неё.

Какие белгородские парки и скверы уже обработали от клещей?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Обработка#Клещи#Лесополосы#Акарицидная обработка#Пляжи
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