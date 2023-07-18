Белгородцев просят не ходить на пляжи утром и днём 19 июля

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
19 июля в Белгороде проведут акарицидную обработку от клещей. Обрабатывать будут семь участков. Работы начнутся с 6:00 и продлятся до 18:30.
Запланирована обработка на следующих участках:
В мэрии напомнили, что акарицидный препарат не несёт вреда людям и теплокровным животным. Тем не менее белгородцам советуют воздержаться от прогулок на указанных участках во время обработки и в течение трёх часов после неё.