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Белгородец пытался уйти от преследования полицейскими вплавь по реке, но не вышло

18 июля 2023, 09:23
Фото: 1MI

Белгородец пытался скрыться от полиции вплавь

В Старом Осколе полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в двух преступлениях. Подробности дела сообщили в УМВД по Белгородской области.

В Старом Осколе сотрудники ППС задержали подозреваемых в совершении сразу двух преступлений. В полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в районе одной из баз отдыха в её отношении совершили противоправные действия. Какие именно, в УМВД не уточнили.

На место прибыли оперативники. Оскольчанка сообщила приметы иномарки, на которой ехали злоумышленники.

Вскоре полицейские заметили авто без номеров, подходящее по описанию. Машину остановили, но водитель прыгнул в реку и поплыл на другой берег. Сотрудник ППС отправился за ним вплавь. Нарушителя в итоге поймали и передали сотрудникам ГИБДД. Вместе с водителем задержали и его ранее судимого пассажира.

По внешним признакам автомобилист был пьян, но проходить медосвидетельствование он отказался. Более того, ранее его лишили водительских прав и до этого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. За повторное пьяное вождение и другие правонарушения ему грозит до трёх лет колонии.

Материалы по делу потерпевшей оскольчанки полиция передела в следственный комитет.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Происшествия#Полиция#Иномарка#Медосвидетельствование#Гибдд#Следственный комитет#Пьяное вождение#Новости Старого Оскола
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