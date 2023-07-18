Белгородец пытался уйти от преследования полицейскими вплавь по реке, но не вышло

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Старом Осколе сотрудники ППС задержали подозреваемых в совершении сразу двух преступлений. В полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в районе одной из баз отдыха в её отношении совершили противоправные действия. Какие именно, в УМВД не уточнили.
На место прибыли оперативники. Оскольчанка сообщила приметы иномарки, на которой ехали злоумышленники.
Вскоре полицейские заметили авто без номеров, подходящее по описанию. Машину остановили, но водитель прыгнул в реку и поплыл на другой берег. Сотрудник ППС отправился за ним вплавь. Нарушителя в итоге поймали и передали сотрудникам ГИБДД. Вместе с водителем задержали и его ранее судимого пассажира.
По внешним признакам автомобилист был пьян, но проходить медосвидетельствование он отказался. Более того, ранее его лишили водительских прав и до этого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. За повторное пьяное вождение и другие правонарушения ему грозит до трёх лет колонии.
Материалы по делу потерпевшей оскольчанки полиция передела в следственный комитет.