Белгородец пытался уйти от преследования полицейскими вплавь по реке, но не вышло

По внешним признакам автомобилист был пьян, но проходить медосвидетельствование он отказался. Более того, ранее его лишили водительских прав и до этого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. За повторное пьяное вождение и другие правонарушения ему грозит до трёх лет колонии.