Белгородэнерго обеспечило электроснабжение главной насосной станции в Разумном

Водные сооружения являются жизнеобеспечивающими, поэтому бесперебойность подачи электроэнергии и резервирование их питания выходит для Белгородэнерго на первый план. Для надежного электроснабжения КНС филиал построил две трансформаторные подстанции, 160 метров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. На станции установлены специальные коммутационные аппараты, которые смогут в автоматическом режиме переключать подачу электроэнергии с одного источника питания на другой, что позволит насосному оборудованию работать без сбоев и выполнять своевременное водоотведение в домах п. Разумного.