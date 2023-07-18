Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Изображение материала

Белгородэнерго обеспечило электроснабжение главной насосной станции в Разумном

18 июля 2023, 12:35
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подключил к сетям главную канализационно-насосную станцию в п. Разумное Белгородского района.

Крупному водному объекту, построенному в рамках областной программы обеспечения жителей региона качественным водоснабжением и водоотведением, энергетики выделили 195 кВт мощности.

Водные сооружения являются жизнеобеспечивающими, поэтому бесперебойность подачи электроэнергии и резервирование их питания выходит для Белгородэнерго на первый план. Для надежного электроснабжения КНС филиал построил две трансформаторные подстанции, 160 метров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. На станции установлены специальные коммутационные аппараты, которые смогут в автоматическом режиме переключать подачу электроэнергии с одного источника питания на другой, что позволит насосному оборудованию работать без сбоев и выполнять своевременное водоотведение в домах п. Разумного.

Помимо разуменской КНС, энергетики в течение этого года подключили к сетям 61 новый объект водной инфраструктуры суммарной мощностью 1539 кВт. Максимальный объем работ по подаче электроэнергии водозаборам, станциям водоподготовки, КНС пришелся на Ракитянский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Алексеевский, Валуйский, Шебекинский и Яковлевский городские округа.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

«Обеспечение электроснабжения объектов водоснабжения и водооотведения мы держим на особом контроле: в кратчайшие сроки строим для них сети и выделяем необходимую водной инфраструктуре мощность. Со своей стороны стараемся делать все возможное, чтобы жителям региона поступала чистая питьевая вода, поскольку от этого зависит комфорт и качество жизни людей», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

#Алина Харина#Белгородская область#Общество#Белгородэнерго
Подпишитесь
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на посёлок Шамино белгородцев
Сегодня, 13:49
Батальон «Ахмат» ударил по ДРГ в Харьковской области
Сегодня, 12:30
Число пострадавших зданий в результате атак на Новую Таволжанку выросло до 659
Сегодня, 13:28
Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва машины в Белгороде
Сегодня, 10:14
Новые люди предложили отменить 52 бессмысленных штрафа
Сегодня, 06:00