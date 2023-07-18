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Батальон «Ахмат» ударил по ДРГ в Харьковской области

18 июля 2023, 12:30
Фото: кадр из видео "Известий"
Бойцы нанесли удары по позициям украинской армии в селе Уды. Подробности сообщают «Известия».
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СВО

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» утром 18 июля ударили по украинской ДРГ. Военнослужащие атаковали позиции украинской армии в селе Уды Харьковской области. Село находится в 11 км от белгородской Щетиновки.

Российские бойцы успешно отработали по украинской диверсионно-разведывательной группе. Как пишет издание, после прилёта в воздух поднимается столб белого дыма.

В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты. Им помешали бойцы «Ахмата». Противника накрыли артиллерийским огнём.

Напомним, в середине июня Кадыров заявил, что «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области. Бойцы закрепились в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

Удар по украинской ДРГ в Харьковской области
Видео: «Известия»
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#Белгородская область#Рамзан кадыров#Чеченский батальон#Ахмат#ДРГ#Диверсионно-разведывательная группа#Госграница#СВО#Наталья Корявых#Спецоперация#Харьковская область#Видео
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