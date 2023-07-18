Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» утром 18 июля ударили по украинской ДРГ. Военнослужащие атаковали позиции украинской армии в селе Уды Харьковской области. Село находится в 11 км от белгородской Щетиновки.
Российские бойцы успешно отработали по украинской диверсионно-разведывательной группе. Как пишет издание, после прилёта в воздух поднимается столб белого дыма.
В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Белгородскую область пытались прорваться диверсанты. Им помешали бойцы «Ахмата». Противника накрыли артиллерийским огнём.
Напомним, в середине июня Кадыров заявил, что «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области. Бойцы закрепились в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.