Администрация Белгорода подала иск к Билайну из-за аренды земли

Недавно в информационном поле засветилась и компания МТС. С 27 июля МТС вводит комиссию в 1% при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Чтобы оплачивать без комиссии, абонентам рекомендовали подключить автоплатеж в приложении «Мой МТС» или пользоваться картой в приложении.