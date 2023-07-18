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Администрация Белгорода подала иск к Билайну из-за аренды земли

18 июля 2023, 14:34
Фото: 1MI
Дело появилось на сайте Арбитражного суда Белгородской области. 17 июля иск был принят в производство.

11 июля комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода подал исковое заявление к ПАО «Вымпел-коммуникации». Дело касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по сделке аренды.

17 июля суд принял исковое заявление к производству. Редакция Бел.Ру готовит официальные запросы, чтобы выяснить суть конфликта сторон.

Недавно в информационном поле засветилась и компания МТС. С 27 июля МТС вводит комиссию в 1% при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Чтобы оплачивать без комиссии, абонентам рекомендовали подключить автоплатеж в приложении «Мой МТС» или пользоваться картой в приложении.

Напомним, что недавно «Геопарку» отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей. Согласно определению на сайте Арбитражного суда Белгородской области, судья решила полностью отказать в удовлетворении иска компании Александра Каракулова.

«Геопарку» Каракулова отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей
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