Администрация Белгорода подала иск к Билайну из-за аренды земли

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
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11 июля комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода подал исковое заявление к ПАО «Вымпел-коммуникации». Дело касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по сделке аренды.
17 июля суд принял исковое заявление к производству. Редакция Бел.Ру готовит официальные запросы, чтобы выяснить суть конфликта сторон.
Недавно в информационном поле засветилась и компания МТС. С 27 июля МТС вводит комиссию в 1% при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Чтобы оплачивать без комиссии, абонентам рекомендовали подключить автоплатеж в приложении «Мой МТС» или пользоваться картой в приложении.
Напомним, что недавно «Геопарку» отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей. Согласно определению на сайте Арбитражного суда Белгородской области, судья решила полностью отказать в удовлетворении иска компании Александра Каракулова.