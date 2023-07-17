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«Здоровья мамке с папкой»: что пишут пострадавшей на Крымском мосту девочке

17 июля 2023, 16:35
Фото: Артем Черненко / Bel.ru

Пострадавшая на Крымском мосту девочка закрыла комментарии на странице

Вечером 17 июля на странице Ангелины Кулик из Нового Оскола Белгородской области, родители которой погибли при взрыве на Крымском мосту, отключили возможность комментирования. Видимо, из-за неадекватности некоторых комментаторов. Мы изучили, что писали и желали люди потерявшему родителей подростку.

Стоит отметить, что комментариев на странице девочки написали достаточно много, причём среди них встречаются далеко не самые доброжелательные. Например, некто Сергей Иванов написал: «Здоровья мамке с папкой. Передавай им приветики», после чего на мужчину обрушился шквал гневных сообщений.

Большинство пользователей «ВКонтакте» обратились к Ангелине со словами поддержки, сочувствия и пожеланиями скорейшего выздоровления. А также советами не обращать внимания на гневные или негативные комменты и тупых людей.

Детка, не слушай этих уродов. Ты прекрасна. К сожалению, жизнь преподносит нам испытания, но они временны. Главное — пережить их. Прими наши соболезнования и скорее поправляйся.
Ксения Новикова, пользователь «ВКонтакте»

«Выздоравливай, кроха. Вся страна сейчас с тобой!» — написал Александр Данилов. «Солнце, держись… Слов не подобрать… Я и вся Россия желает тебе здоровья и быстрого выздоровления!» — вторит ему Марина Яворская: Сообщений с подобным содержанием набралось больше всего.

Многие комментаторы живут в Крыму и написали о том, что боятся перемещаться по территории полуострова. Также некоторые сообщения на странице Ангелины Кулик помечены хештегом #Ангелинамыстобой.

Около 18:00 возможность комментирования на странице пострадавшего подростка закрыли. А упомянутые выше комментарии больше не видны.

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв. В результате погибли родители 14-летней девочки из Нового Оскола, семья ехала на отдых в Крым первый раз. Сейчас подросток находится в больнице. Уже известно, что воспитываться она будет в семье тёти.

Но теракт не пошатнул решимость белгородцев во что бы то ни стало провести долгожданный отпуск в Крыму — они всё равно едут на полуостров и не боятся опасности. Купленные путёвки никто отменять не стал.

Фото: страница Ангелины Кулик
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#Алина Харина#Эксклюзив#Крым#Трасса крым#Белгородская область#Крымский мост#Общество#Вконтакте#Комментарий
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