«Здоровья мамке с папкой»: что пишут пострадавшей на Крымском мосту девочке

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Стоит отметить, что комментариев на странице девочки написали достаточно много, причём среди них встречаются далеко не самые доброжелательные. Например, некто Сергей Иванов написал: «Здоровья мамке с папкой. Передавай им приветики», после чего на мужчину обрушился шквал гневных сообщений.
Большинство пользователей «ВКонтакте» обратились к Ангелине со словами поддержки, сочувствия и пожеланиями скорейшего выздоровления. А также советами не обращать внимания на гневные или негативные комменты и тупых людей.
Детка, не слушай этих уродов. Ты прекрасна. К сожалению, жизнь преподносит нам испытания, но они временны. Главное — пережить их. Прими наши соболезнования и скорее поправляйся.
Ксения Новикова, пользователь «ВКонтакте»
«Выздоравливай, кроха. Вся страна сейчас с тобой!» — написал Александр Данилов. «Солнце, держись… Слов не подобрать… Я и вся Россия желает тебе здоровья и быстрого выздоровления!» — вторит ему Марина Яворская: Сообщений с подобным содержанием набралось больше всего.
Многие комментаторы живут в Крыму и написали о том, что боятся перемещаться по территории полуострова. Также некоторые сообщения на странице Ангелины Кулик помечены хештегом #Ангелинамыстобой.
Около 18:00 возможность комментирования на странице пострадавшего подростка закрыли. А упомянутые выше комментарии больше не видны.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв. В результате погибли родители 14-летней девочки из Нового Оскола, семья ехала на отдых в Крым первый раз. Сейчас подросток находится в больнице. Уже известно, что воспитываться она будет в семье тёти.
Но теракт не пошатнул решимость белгородцев во что бы то ни стало провести долгожданный отпуск в Крыму — они всё равно едут на полуостров и не боятся опасности. Купленные путёвки никто отменять не стал.