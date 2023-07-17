Замгубернатора Белгородской области Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Об уходе Владимира Боровика глава региона сообщил лично во время оперсовещания с правительством. По его словам, чиновник ушёл на «заслуженный отдых».
Владимир Филиппович принял решение об уходе на заслуженный отдых. Это произойдёт в ближайшее время.
Вячеслав Гладков
Новым министром финансов региона стала Наталья Шаралапова. До этого она занимала должность врио министра финансов и бюджетной политики, а также возглавляла управление государственного финансового контроля региона.
Наталья Шаролапова работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области, где с февраля 2014 года возглавляла финансовое управление. В июле 2021 года Шаролапова стала советником Гладкова уже в Белгородской области.
До ухода на пенсию Боровик занимал должность замгубернатора по финансам почти четверть века. В его руках находились все денежные потоки, которые вливались в регион. Входил в топ-5 влиятельных белгородцев рейтинга Бел.Ру.