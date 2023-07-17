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Замгубернатора Белгородской области Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых»

17 июля 2023, 06:20
Фото: Владимир Боровик во "ВКонтакте"

Гладков сообщил об уходе замгубернатора Владимира Боровика на пенсию

О кадровых перестановках в правительстве Белгородской области сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пенсия

Об уходе Владимира Боровика глава региона сообщил лично во время оперсовещания с правительством. По его словам, чиновник ушёл на «заслуженный отдых».

Владимир Филиппович принял решение об уходе на заслуженный отдых. Это произойдёт в ближайшее время.
Вячеслав Гладков

Новым министром финансов региона стала Наталья Шаралапова. До этого она занимала должность врио министра финансов и бюджетной политики, а также возглавляла управление государственного финансового контроля региона.

Наталья Шаролапова работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области, где с февраля 2014 года возглавляла финансовое управление. В июле 2021 года Шаролапова стала советником Гладкова уже в Белгородской области.

До ухода на пенсию Боровик занимал должность замгубернатора по финансам почти четверть века. В его руках находились все денежные потоки, которые вливались в регион. Входил в топ-5 влиятельных белгородцев рейтинга Бел.Ру.

В Белгородской области назначили нового врио министра финансов и бюджетной политики
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