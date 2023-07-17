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За возврат очного обучения в белгородских школах высказались 84% родителей

17 июля 2023, 09:13
Фото: 1MI
Дистанционное обучение в новом учебном году поддерживают 13% родителей.
Сюжет
Школы

С 26 июня по 3 июля в регионе провели опрос среди родителей, чтобы узнать их отношение к очному обучению в школах с нового учебного года. За очную форму обучения высказались 84% родителей, включая тех, кто поддержал смешанный формат обучения, при котором часть предметов изучается дистанционно.

Родители и педагоги единодушны в том, что основные предметы учебного плана нужно изучать очно, в то время как музыку, изобразительное искусство, технологию, физкультуру дети могут осваивать в иных форматах — заочно, дистанционно или в режиме самоподготовки.
Андрей Мухартов, первый замминистра образования области

2% опрошенных родителей согласны на обучение детей в других школах на безопасном расстоянии при возможности подвоза. Ещё 13% родителей высказались за продолжение дистанционного обучения: «Мы в этом случае сохраняем такую возможность обучения».

Водить ребёнка в детский сад готовы 87% родителей, 50% из них высказались за полное функционирование дошкольных учреждений.

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#Алина Харина#Очное обучение#Дистанционка#Школы#Родители#Общество#Белгородская область#Андрей Мухартов
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