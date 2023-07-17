За возврат очного обучения в белгородских школах высказались 84% родителей

С 26 июня по 3 июля в регионе провели опрос среди родителей, чтобы узнать их отношение к очному обучению в школах с нового учебного года. За очную форму обучения высказались 84% родителей, включая тех, кто поддержал смешанный формат обучения, при котором часть предметов изучается дистанционно.