Вячеслав Гладков поддержал отмену школьной формы в новом учебном году

Напомним, в конце июня первый замминистра образования Белгородской области Андрей Мухартов во время прямого эфира ответил на вопрос о покупке школьной формы к новому учебному году. Он посоветовал сделать это в сентябре. Тем более нет строгого требования, что ребёнок должен быть в форме уже 1 сентября.