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Вячеслав Гладков поддержал отмену школьной формы в новом учебном году

17 июля 2023, 18:01
Фото: Midjourney
17 июля во время прямого эфира местный житель предложил губернатору Белгородской области отменить школьную форму в 2023/2024 учебном году, так как стоит она дорого, а сколько детям удастся проходить в школу офлайн, никто не знает. Вячеслав Гладков с ним согласился, но с одним нюансом.
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Школы
«В связи с постоянно меняющейся оперативной обстановкой просьба хотя бы на будущий учебный год отменить форму, так как мы не знаем, сколько дети проходят в школу без дистанта. Это большая статья расходов для родителей. Например, на мальчика нужно минимум два костюма в год — это 10 тыс. рублей», — написал белгородец губернатору.

Вячеслав Гладков согласился с мнением мужчины и сказал, что это «абсолютно разумное предложение».

Требований обязательного ношения формы для детей, которые живут в приграничных муниципальных образованиях, со стороны правительства и министерства образования в этом году не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При этом глава региона добавил, что в каждой конкретной школе решение об обязательной форме принимает администрация учебного заведения совместно с родительским комитетом, и их решение может быть отличным от мнения властей. Поэтому в этом вопросе нужно опираться, прежде всего, на их вердикт.

Напомним, в конце июня первый замминистра образования Белгородской области Андрей Мухартов во время прямого эфира ответил на вопрос о покупке школьной формы к новому учебному году. Он посоветовал сделать это в сентябре. Тем более нет строгого требования, что ребёнок должен быть в форме уже 1 сентября.

С нового учебного года в школах и детсадах Белгородской области будут проходить ежедневные учения на случай ЧС.

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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Школы#Школьная форма
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