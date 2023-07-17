Вячеслав Гладков поддержал отмену школьной формы в новом учебном году

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
«В связи с постоянно меняющейся оперативной обстановкой просьба хотя бы на будущий учебный год отменить форму, так как мы не знаем, сколько дети проходят в школу без дистанта. Это большая статья расходов для родителей. Например, на мальчика нужно минимум два костюма в год — это 10 тыс. рублей», — написал белгородец губернатору.
Вячеслав Гладков согласился с мнением мужчины и сказал, что это «абсолютно разумное предложение».
Требований обязательного ношения формы для детей, которые живут в приграничных муниципальных образованиях, со стороны правительства и министерства образования в этом году не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При этом глава региона добавил, что в каждой конкретной школе решение об обязательной форме принимает администрация учебного заведения совместно с родительским комитетом, и их решение может быть отличным от мнения властей. Поэтому в этом вопросе нужно опираться, прежде всего, на их вердикт.
Напомним, в конце июня первый замминистра образования Белгородской области Андрей Мухартов во время прямого эфира ответил на вопрос о покупке школьной формы к новому учебному году. Он посоветовал сделать это в сентябре. Тем более нет строгого требования, что ребёнок должен быть в форме уже 1 сентября.
С нового учебного года в школах и детсадах Белгородской области будут проходить ежедневные учения на случай ЧС.