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Вестовой колокол и «Русский лес» стали популярными местами для свадеб белгородцев

17 июля 2023, 14:21
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в ВК

В ЗАГСе назвали популярные места для выездных регистраций брака среди белгородцев

Глава регионального ведомства Татьяна Слюсаренко рассказала, какие места для выездных церемоний чаще всего выбирают белгородцы в 2023 году. Всего с начала года проведено 170 регистраций вне стен ЗАГСа.

Сезон выездных регистраций брака в Белгородской области в самом разгаре. По словам главы регионального ЗАГСа Татьяны Слюсаренко, за первые шесть месяцев года белгородские отделения провели порядка 170 выездных церемоний бракосочетания.

Самыми популярными местами для свадеб вне стен ЗАГСа в регионе стали
вестовой колокол в Короче, филармония в Белгороде, центр культурного развития «Форум» в Губкине, парк «Русский лес» в Майском, набережная села Береговое в Прохоровском районе.

Ранее сообщалось, что в канун Дня семьи, любви и верности, 8 июля, на плавающей сцене на реке Везёлке в центре Белгорода поженились семь пар.

Всего в канун семейного праздника брак заключили 181 пара в Белгородской области.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко в ВК
Семь пар заключили брак на понтонной сцене на Везёлке в Белгороде
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#Таисия Некрасова#Белгородская область#Загс#Брак#Вступление в брак#Общество#Татьяна слюсаренко#Выездная регистрация
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