Вестовой колокол и «Русский лес» стали популярными местами для свадеб белгородцев

В ЗАГСе назвали популярные места для выездных регистраций брака среди белгородцев

Глава регионального ведомства Татьяна Слюсаренко рассказала, какие места для выездных церемоний чаще всего выбирают белгородцы в 2023 году. Всего с начала года проведено 170 регистраций вне стен ЗАГСа.