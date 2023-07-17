Вестовой колокол и «Русский лес» стали популярными местами для свадеб белгородцев

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Сезон выездных регистраций брака в Белгородской области в самом разгаре. По словам главы регионального ЗАГСа Татьяны Слюсаренко, за первые шесть месяцев года белгородские отделения провели порядка 170 выездных церемоний бракосочетания.
Самыми популярными местами для свадеб вне стен ЗАГСа в регионе стали
вестовой колокол в Короче, филармония в Белгороде, центр культурного развития «Форум» в Губкине, парк «Русский лес» в Майском, набережная села Береговое в Прохоровском районе.
Ранее сообщалось, что в канун Дня семьи, любви и верности, 8 июля, на плавающей сцене на реке Везёлке в центре Белгорода поженились семь пар.
Всего в канун семейного праздника брак заключили 181 пара в Белгородской области.