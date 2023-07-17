В Волоконовском районе открылась детская площадка от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Всего с 2017 года по программе фонда Андрея Скоча в 12 муниципалитетах Белгородской области установлено 84 детских игровых и спортивных площадок. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
«Глядя сегодня на счастливые лица ребят, мы понимаем, что старались не зря. Хочется, чтобы эта площадка стала местом встречи малышей и никогда не пустовала», — сказал на открытии площадки глава Волоконовского района Сергей Бикетов.
Это не первый подобный объект, построенный в этом муниципалитете при поддержке фонда Андрея Скоча. До этого детские и спортивные площадки открылись в посёлке Пятницкое, селе Погромец и парке Победителей Волоконовки.
«Мы продолжаем эту программу, ведь очень важно отвлечь ребёнка от современных гаджетов. Создавая условия для детей, чтобы они занимались на открытом воздухе, укрепляли своё здоровье, мы воспитываем новое поколение, здоровое поколение», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Также на этой неделе открылась новая детская площадка от фонда «Поколение» в посёлке Чернянка.