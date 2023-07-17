В Волоконовском районе открылась детская площадка от фонда «Поколение»

«Мы продолжаем эту программу, ведь очень важно отвлечь ребёнка от современных гаджетов. Создавая условия для детей, чтобы они занимались на открытом воздухе, укрепляли своё здоровье, мы воспитываем новое поколение, здоровое поколение», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.



Также на этой неделе открылась новая детская площадка от фонда «Поколение» в посёлке Чернянка.