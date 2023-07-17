В Белгороде строят дополнительные вольеры для бездомных собак

Новые вольеры появятся на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных на улице Коммунальной. Как рассказал мэр Валентин Демидов, по договору с АНО «Лучик надежды» власти выделили организации отдельную площадь с вольерами и площадкой для выгула. Также на временное содержание приняли собак из приграничных Шебекино и Журавлёвки.