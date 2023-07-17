В Белгороде строят дополнительные вольеры для бездомных собак

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В Белгороде построят 46 дополнительных вольеров для бездомных собак. Работы находятся на финальной стадии.
Новые вольеры появятся на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных на улице Коммунальной. Как рассказал мэр Валентин Демидов, по договору с АНО «Лучик надежды» власти выделили организации отдельную площадь с вольерами и площадкой для выгула. Также на временное содержание приняли собак из приграничных Шебекино и Журавлёвки.
В связи с этим нагрузка на участок выросла, было решено построить новые вольеры. Ранее насчитывался 91 вольер. Соседний участок площадью около 1500 кв. м займёт вторая площадка для выгула. В планах — установить там конструкции для тренировок.
Волонтёры отметили, что асфальтовое покрытие в вольерах — не самый удачный выбор. Пока есть возможность изменить покрытие. Власти договорились с ними рассмотреть и другие варианты.