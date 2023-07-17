В Белгороде переименовали центр с «немужественным» названием

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
На улице Мокроусова продолжается строительство центра художественной гимнастики. Его назовут «Сирень». Сейчас строители завершают внутреннюю отделку и остекление объекта.
Полы уже залили, скоро на них появится специальное паркетное покрытие, а на третьем этаже делают отделку будущей гостиницы. Второй этаж центра отдадут под музей трёх видов спорта.
У центра очень красивое здание, но оно находится внутри уже существующей застройки. Чтобы привлечь к нему внимание, необходимо продумать обустройство входной группы. Я предлагаю благоустроить аллею, на которой мы высадим сирень, обыгрывая название нового учреждения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее центр художественной гимнастики должен был называться «Грация», но весной 2023 года акробаты возмутились, что будут заниматься в учреждении с «немужественным» названием. После этого новый спортивный центр решили переименовать.