Цена недостроя на Левобережье в Белгороде может упасть на торгах до 49 млн

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Недостроенный бизнес-центр на Левобережье в очередной раз выставили на торги. Начальная цена составляет 129,6 млн рублей, однако в ходе аукциона она может упасть до 49,3 млн рублей. При этом изначально недострой хотели продать за 181,3 млн рублей, пишет издание.
В апреле здание пытались продать за 129,7 млн рублей. Строительство объекта началось ещё в 2004 году, однако в 2011 году проект заморозили. В состав восьмиэтажного здания входят площадка под детское кафе и многофункциональные помещения.
В феврале 2023 года недострой выставили на торги за 131 млн рублей. Ранее его хотели продать за 181 млн рублей. После этого цена упала до 159,5 млн рублей, а затем — до 131 млн. Однако даже снижение стоимости не привлекло покупателей.
Ранее сообщалось, что строительство объекта завершили лишь на 8%. В 2013 году недострой продали ООО «Спектр-мед 1». Однако и эта организация работы не завершила.