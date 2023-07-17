Цена недостроя на Левобережье в Белгороде может упасть на торгах до 49 млн

В феврале 2023 года недострой выставили на торги за 131 млн рублей. Ранее его хотели продать за 181 млн рублей. После этого цена упала до 159,5 млн рублей, а затем — до 131 млн. Однако даже снижение стоимости не привлекло покупателей.