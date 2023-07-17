Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Изображение материала

Цена недостроя на Левобережье в Белгороде может упасть на торгах до 49 млн

17 июля 2023, 11:21
Фото: 1MI
Недостроенный бизнес-центр на Левобережье в Белгороде
Недостроенный бизнес-центр снова выставили на торги. Начальная цена составила 129,6 млн рублей, однако в ходе аукциона она может снизиться до 49,3 млн рублей, сообщает «Абирег».

Недостроенный бизнес-центр на Левобережье в очередной раз выставили на торги. Начальная цена составляет 129,6 млн рублей, однако в ходе аукциона она может упасть до 49,3 млн рублей. При этом изначально недострой хотели продать за 181,3 млн рублей, пишет издание.

В апреле здание пытались продать за 129,7 млн рублей. Строительство объекта началось ещё в 2004 году, однако в 2011 году проект заморозили. В состав восьмиэтажного здания входят площадка под детское кафе и многофункциональные помещения.

В феврале 2023 года недострой выставили на торги за 131 млн рублей. Ранее его хотели продать за 181 млн рублей. После этого цена упала до 159,5 млн рублей, а затем — до 131 млн. Однако даже снижение стоимости не привлекло покупателей.

Ранее сообщалось, что строительство объекта завершили лишь на 8%. В 2013 году недострой продали ООО «Спектр-мед 1». Однако и эта организация работы не завершила.

Многострадальный недострой на Левобережье в Белгороде вновь выставили на торги
Узнать подробнее
Читайте также:
Недострой на Левобережье в Белгороде снова никто не купилКомпания без денег пыталась купить недострой на Левобережье в БелгородеНедострой на Левобережье в Белгороде снова не заинтересовал покупателей
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Город#Недострой#Бизнес-центр#Аукцион#Здание#Новости Белгорода
Подпишитесь
1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно
Сегодня, 14:18
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Куда перейдёт бывший первый замгубернатора Белгородской области Мирошников?
Сегодня, 10:31
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
«В Крым они в первый раз поехали»: отец погибшей белгородки прокомментировал ЧП
Сегодня, 10:25
Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»
Сегодня, 10:43