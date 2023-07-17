Татьяна Киреева станет вице-губернатором по молодёжной политике Белгородской области

Новым замгубернатора станет министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. Ранее, в 2022 году, она возглавила созданное тогда «молодёжное» министерство. Одной из главных его задач стало патриотическое воспитание и создание условий для вовлечения молодых людей в творчество, науку, общественную деятельность и так далее.