Татьяна Киреева станет вице-губернатором по молодёжной политике Белгородской области

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Новым замгубернатора станет министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. Ранее, в 2022 году, она возглавила созданное тогда «молодёжное» министерство. Одной из главных его задач стало патриотическое воспитание и создание условий для вовлечения молодых людей в творчество, науку, общественную деятельность и так далее.
С 1994 по 2014 годы Киреева работала в органах внутренних дел, в том числе возглавляла пресс-службы УМВД по Белгородской области и Краснодарскому краю. Также была первым замминистра общественных коммуникаций. Регулярно входила и входит в списки жюри ежегодной премии Белгородской области по журналистике.
Эксперты выделяют Кирееву как одну из самых влиятельных женщин Белгородской области. Чиновница заняла 51 место в топ-100 влиятельных белгородцев региона за 2022 год.