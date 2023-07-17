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Татьяна Киреева станет вице-губернатором по молодёжной политике Белгородской области

17 июля 2023, 07:14
Фото: Татьяна Киреева / Telegram
О назначении чиновницы на новую должность сообщил во время оперсовещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков.

Новым замгубернатора станет министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. Ранее, в 2022 году, она возглавила созданное тогда «молодёжное» министерство. Одной из главных его задач стало патриотическое воспитание и создание условий для вовлечения молодых людей в творчество, науку, общественную деятельность и так далее.

С 1994 по 2014 годы Киреева работала в органах внутренних дел, в том числе возглавляла пресс-службы УМВД по Белгородской области и Краснодарскому краю. Также была первым замминистра общественных коммуникаций. Регулярно входила и входит в списки жюри ежегодной премии Белгородской области по журналистике.

Эксперты выделяют Кирееву как одну из самых влиятельных женщин Белгородской области. Чиновница заняла 51 место в топ-100 влиятельных белгородцев региона за 2022 год.

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