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Стойленский ГОК усиливает мощности главной понизительной подстанции в карьере

17 июля 2023, 09:52
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
В карьере Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) модернизировали главную понизительную подстанцию-06 (ГПП-06), которая обеспечивает электроэнергией горную технику, тяговые агрегаты при работе в карьере и на отвалах, а также оборудование дренажной шахты.

Реконструкции ГПП-06 позволит сохранить производственные мощности карьера на уровне 43 млн тонн руды в год с возможным их увеличением.

В ходе работ на ГПП-06 переносят энергомощности с действующей ГПП-03, чтобы в дальнейшем обеспечить фронт горных работ в северо-западном направлении.

На ГПП-06 построили новую секцию с двумя трансформаторами мощностью 25 тыс мВа каждый, оперативный пункт управления-2 (ОПУ-2) и два закрытых распределительных устройства напряжением 35кВ и 6кВ, переоборудовали оперативный пункт управления-1 (ОПУ-1), модернизировали высоковольтные выключатели, разъединители, ячейки, новые шкафы релейной защиты и т. д.

Энергетический объект введен в эксплуатацию в апреле, а завершить перенос мощностей планируется в августе текущего года.

Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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