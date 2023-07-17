Стойленский ГОК усиливает мощности главной понизительной подстанции в карьере

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Реконструкции ГПП-06 позволит сохранить производственные мощности карьера на уровне 43 млн тонн руды в год с возможным их увеличением.
В ходе работ на ГПП-06 переносят энергомощности с действующей ГПП-03, чтобы в дальнейшем обеспечить фронт горных работ в северо-западном направлении.
На ГПП-06 построили новую секцию с двумя трансформаторами мощностью 25 тыс мВа каждый, оперативный пункт управления-2 (ОПУ-2) и два закрытых распределительных устройства напряжением 35кВ и 6кВ, переоборудовали оперативный пункт управления-1 (ОПУ-1), модернизировали высоковольтные выключатели, разъединители, ячейки, новые шкафы релейной защиты и т. д.
Энергетический объект введен в эксплуатацию в апреле, а завершить перенос мощностей планируется в августе текущего года.