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Стало известно, как себя чувствует пострадавшая при ЧП на Крымском мосту белгородка

17 июля 2023, 08:16
Фото: t.me/opershtab23
При взрыве на Крымском мосту пострадала белгородская школьница

Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в сознании

14-летнюю белгородку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Девочка-подросток находится в сознании, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, как себя чувствует 14-летняя белгородка, пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту. Девочку положили в больницу с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.

Уточняется, что пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Её госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ. Школьница в сознании и дышит самостоятельно.

Медики прилетели в Темрюк санавиацией. Дальнейшие решения по поводу лечения на месте примет консилиум врачей. Если состояние несовершеннолетней будет стабильным и её разрешат транспортировать, то девочку доставят в реанимацию деткой краевой клинической больницы.

На текущий момент её жизни ничего не угрожает. Медицинскую помощь юной белгородке окажут в полном объёме. В дальнейшем к работе подключатся и психологи.

Помощь школьнице готовы оказать и власти Белгородской области. В случае необходимости её могут направить на лечение в Москву.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Краснодарский край#Крымский мост#Происшествия#Чп#Санавиация#Реанимация#Медицинская помощь#Психологи
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