Стало известно, как себя чувствует пострадавшая при ЧП на Крымском мосту белгородка

Медики прилетели в Темрюк санавиацией. Дальнейшие решения по поводу лечения на месте примет консилиум врачей. Если состояние несовершеннолетней будет стабильным и её разрешат транспортировать, то девочку доставят в реанимацию деткой краевой клинической больницы.