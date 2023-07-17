Стало известно, как себя чувствует пострадавшая при ЧП на Крымском мосту белгородка

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В оперштабе Краснодарского края рассказали, как себя чувствует 14-летняя белгородка, пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту. Девочку положили в больницу с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.
Уточняется, что пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Её госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ. Школьница в сознании и дышит самостоятельно.
Медики прилетели в Темрюк санавиацией. Дальнейшие решения по поводу лечения на месте примет консилиум врачей. Если состояние несовершеннолетней будет стабильным и её разрешат транспортировать, то девочку доставят в реанимацию деткой краевой клинической больницы.
На текущий момент её жизни ничего не угрожает. Медицинскую помощь юной белгородке окажут в полном объёме. В дальнейшем к работе подключатся и психологи.
Помощь школьнице готовы оказать и власти Белгородской области. В случае необходимости её могут направить на лечение в Москву.