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Стали известны подробности о погибших на Крымском мосту белгородцах

17 июля 2023, 07:16
Фото: Telegram-канал SHOT

Погибшая на Крымском мосту белгородка работала в управлении образования

В результате ЧП на мосту погибла семейная пара из Новооскольского горокруга. Их дочь-подросток пострадала. Она получила ранения средней тяжести. Подробности сообщает RT.

Стали известны подробности о семье белгородцев, погибших при происшествии на Крымском мосту. Сообщается, что погибшая женщина работала в управлении образования Новооскольского горокруга. Ведомство эту информацию подтверждает.

«Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Мы ещё не можем понять и принять это», — делятся с журналистами коллеги белгородки.

Побеседовала со СМИ и соседка семейной пары. По её словам, мужчина работал водителем на КамАЗе, а их 14-летняя дочь учится в городской школе.

Сама девочка в результате происшествия получила ранения средней тяжести. Пока она находится в реанимации Темрюкской центральной больницы, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».

Добавим, что семье погибших белгородцев помогут с организацией похорон. Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков.

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#Наталья Корявых#Крым#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Вячеслав Гладков#Крымский мост#Происшествия#Чп#Погибшие#Управление образования
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