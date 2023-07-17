Стали известны подробности о погибших на Крымском мосту белгородцах

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Стали известны подробности о семье белгородцев, погибших при происшествии на Крымском мосту. Сообщается, что погибшая женщина работала в управлении образования Новооскольского горокруга. Ведомство эту информацию подтверждает.
«Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Мы ещё не можем понять и принять это», — делятся с журналистами коллеги белгородки.
Побеседовала со СМИ и соседка семейной пары. По её словам, мужчина работал водителем на КамАЗе, а их 14-летняя дочь учится в городской школе.
Сама девочка в результате происшествия получила ранения средней тяжести. Пока она находится в реанимации Темрюкской центральной больницы, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».
Добавим, что семье погибших белгородцев помогут с организацией похорон. Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков.