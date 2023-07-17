Стала известна дата открытия в Белгороде Центра адаптивных видов спорта

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
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Updated Сегодня, 20:00
Одноэтажный центр адаптивных видов спорта построен на улице Белинского рядом с Ботаническим садом. Его площадь составляет 4000 м². Здесь разместили несколько залов: универсальный, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. В 2024 году в центре оборудуют тир, поле для метания снарядов, гостиницу и благоустроят прилегающую территорию: здесь появится велопешеходная инфраструктура.
Откроется центр 15 сентября. Сейчас подрядчик устраняет все недочёты, в том числе течь кровли. До открытия в новый спортобъект завезут мебель и необходимое оборудование.
Напомним, всего в новом спортивном центре можно будет заниматься 13 видами спорта. Рядом с ним оборудовали стадион и легкоатлетические дорожки, качество которых вызывало сильное недовольство губернатора Вячеслава Гладкова. Ранее объект планировали сдать к 1 января 2023 года, но строительство затянулось.