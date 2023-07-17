Стала известна дата открытия в Белгороде Центра адаптивных видов спорта

Одноэтажный центр адаптивных видов спорта построен на улице Белинского рядом с Ботаническим садом. Его площадь составляет 4000 м². Здесь разместили несколько залов: универсальный, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. В 2024 году в центре оборудуют тир, поле для метания снарядов, гостиницу и благоустроят прилегающую территорию: здесь появится велопешеходная инфраструктура.