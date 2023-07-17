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Семья погибших на Крымском мосту белгородцев получит выплаты

17 июля 2023, 07:11
Фото: 1MI
Об этом сообщил во время оперсовещания правительства глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородская область окажет материальную помощь семье погибших из Нового Оскола на Крымском мосту.

Жду накладные по выплатам на двух погибших и девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести.
Вячеслав Гладков

Также семье помогут с транспортировкой тел и организацией похорон.

Во время ЧП на Крымском мосту погибли родители ребёнка. Девочка получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в медучреждении в Краснодарском крае.

Глава регионального минздрава будет ежедневно докладывать о состоянии ребёнка.

Белгородская область окажет помощь пострадавшему ребёнку на Крымском мосту
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