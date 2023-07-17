Семья погибших на Крымском мосту белгородцев получит выплаты

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Белгородская область окажет материальную помощь семье погибших из Нового Оскола на Крымском мосту.
Жду накладные по выплатам на двух погибших и девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести.
Вячеслав Гладков
Также семье помогут с транспортировкой тел и организацией похорон.
Во время ЧП на Крымском мосту погибли родители ребёнка. Девочка получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в медучреждении в Краснодарском крае.
Глава регионального минздрава будет ежедневно докладывать о состоянии ребёнка.