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«Щёлкает, как часовой механизм»: что делает украинская машина в Белгородской области

17 июля 2023, 20:43
Фото: Midjourney

Белгородцы боятся громкой украинской машины во дворе и её владельца в доме

В панике к губернатору обратились жители посёлка Таврово Белгородского района. У них поселился подозрительный молодой человек.

От лица жителей посёлка к Вячеславу Гладкова обратилась Анна: «Во дворе по улице Садовой, 26 стоит автомобиль с украинскими номерами. Издаёт громкие тревожные звуки: машина щёлкает, как часовой механизм. Владелец автомобиля снимает квартиру в этом доме».

Женщина попросила губернатора принять меры. По её словам, жильцы дома на Садовой, включая её мать, очень боятся и «буквально бьются во все двери с самого утра».

Глава региона поблагодарил Анну за обращение и пообещал помощь в решении этой ситуации. Вячеслав Гладков поручил своему советнику Дмитрию Прокопову связаться с женщиной и обсудить всё с сотрудниками полиции.

Всегда благодарю тех, кто занимает позицию бдительного отношения к незнакомым и подозрительным вещам. Уверен, что сейчас разберёмся в этой ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Алина Харина#Общество#Вячеслав Гладков#Подозрительный предмет#Подозрение#Автомобиль#Белгородская область#Таврово
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