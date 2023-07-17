«Щёлкает, как часовой механизм»: что делает украинская машина в Белгородской области

Posted Вчера, 20:43
Published Вчера, 20:43
Modified Вчера, 20:43
Updated Вчера, 20:43
От лица жителей посёлка к Вячеславу Гладкова обратилась Анна: «Во дворе по улице Садовой, 26 стоит автомобиль с украинскими номерами. Издаёт громкие тревожные звуки: машина щёлкает, как часовой механизм. Владелец автомобиля снимает квартиру в этом доме».
Женщина попросила губернатора принять меры. По её словам, жильцы дома на Садовой, включая её мать, очень боятся и «буквально бьются во все двери с самого утра».
Глава региона поблагодарил Анну за обращение и пообещал помощь в решении этой ситуации. Вячеслав Гладков поручил своему советнику Дмитрию Прокопову связаться с женщиной и обсудить всё с сотрудниками полиции.
Всегда благодарю тех, кто занимает позицию бдительного отношения к незнакомым и подозрительным вещам. Уверен, что сейчас разберёмся в этой ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области