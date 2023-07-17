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С белгородского ООО «Статус» взыскали 393 тыс. рублей в пользу бывшего работника

17 июля 2023, 12:34
Фото: 1MI
Организация задолжала мастеру по устройству водопровода. При этом мужчина работал без оформления трудовых отношений, сообщили в региональном УФССП.

Белгородское ООО «Статус» заставили заплатить долги по зарплате ещё за 2021 год. Компания задолжала мастеру по устройству водопровода почти 364 тыс. рублей.

Житель Ракитянского района работал на организацию в период с апреля по октябрь 2021 года, однако трудовой договор с компанией не заключал. О зарплате мужчина договорился с работодателем в устной форме. Однако последний так и не выплатил деньги. Тогда работник решил обратиться в суд.

Октябрьский райсуд Белгорода удовлетворил требования жителя региона и обязал общество выплатить долг по зарплате и 30 тыс. рублей за причинение морального вреда.

Затем материалы дела направили в УФССП. Приставы уведомили руководство и предупредили о мерах принудительного исполнения в случае невыплаты долгов. Задолженность списали и перечислили работнику.

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#Долги по зарплате#Общество#Белгородская область#Зарплата#Водопровод#Наталья Корявых#Уфссп#Трудовой договор#Приставы
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