С белгородского ООО «Статус» взыскали 393 тыс. рублей в пользу бывшего работника

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Белгородское ООО «Статус» заставили заплатить долги по зарплате ещё за 2021 год. Компания задолжала мастеру по устройству водопровода почти 364 тыс. рублей.
Житель Ракитянского района работал на организацию в период с апреля по октябрь 2021 года, однако трудовой договор с компанией не заключал. О зарплате мужчина договорился с работодателем в устной форме. Однако последний так и не выплатил деньги. Тогда работник решил обратиться в суд.
Октябрьский райсуд Белгорода удовлетворил требования жителя региона и обязал общество выплатить долг по зарплате и 30 тыс. рублей за причинение морального вреда.
Затем материалы дела направили в УФССП. Приставы уведомили руководство и предупредили о мерах принудительного исполнения в случае невыплаты долгов. Задолженность списали и перечислили работнику.