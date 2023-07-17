С белгородского ООО «Статус» взыскали 393 тыс. рублей в пользу бывшего работника

Житель Ракитянского района работал на организацию в период с апреля по октябрь 2021 года, однако трудовой договор с компанией не заключал. О зарплате мужчина договорился с работодателем в устной форме. Однако последний так и не выплатил деньги. Тогда работник решил обратиться в суд.