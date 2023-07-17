Рядом с пострадавшей на Крымском мосту белгородской девочкой остаются дядя и тётя

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Ситуацию с происшествием на Крымском мосту прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По словам омбудсмена, с пострадавшей девочкой на текущий момент находятся родственники — её тётя и дядя.
«Вся страна переживает за здоровье Ангелины. Скорейшего ей выздоровления. И восстановления — в кругу семьи. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написала Львова-Белова.
Ранее произошедшее прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «киевский режим убил молодую семью, родителей девочки». По словам представителя Кремля, «об этом надо говорить, чтобы все об этом знали, что всё это дело рук киевского режима».
В результате происшествия погибла семейная пара из Новооскольского горокруга. Они везли на море свою 14-летнюю дочь.
В другой машине ехала сестра погибшей женщины. Она не пострадала.