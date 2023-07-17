Рядом с пострадавшей на Крымском мосту белгородской девочкой остаются дядя и тётя

Ранее произошедшее прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «киевский режим убил молодую семью, родителей девочки». По словам представителя Кремля, «об этом надо говорить, чтобы все об этом знали, что всё это дело рук киевского режима».