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Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП

17 июля 2023, 08:42
Фото: Telegram-канал Baza
ЧП на Крымском мосту
Родственник погибшей семьи рассказал, что около трёх часов ночи прозвучало два взрыва. Об этом сообщает РБК, с ссылкой на издание URA.ru.

Родственник погибших белгородцев рассказал подробности ЧП на Крымском мосту. Так, около трёх часов ночи семья Кулик из Новооскольского горокруга услышала первый взрыв. После этого свет на всём мосту погас.

По словам родственника, Кулик отправились на отдых в Крым на двух машинах вместе с родственниками сестры погибшей — с семьёй Шестаковых. Они поехали ночью по мосту во избежание пробок.

Автомобиль Шестаковых вырвался вперёд, пока Кулик задержались на досмотре. После первого взрыва машина Шестаковых остановилась на обочине. После второго семья Кулик не вышла на связь.

17 июля власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» на мосту. Двое взрослых — супруги из Новооскольского горокруга, находившиеся в машине, — погибли. Их дочь — 14-летняя девочка — пострадала, у неё ранения средней степени тяжести.

Известно, что погибшая женщина работала в управлении образования Новооскольского горокруга.

Возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт», проводятся оперативные и следственные действия.

Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
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#Таисия Некрасова#Происшествия#Разрушения#Автомобиль#Пострадавшие#Погибшие#Крымский мост#Белгородская область#Крым#Трасса крым#Теракт#Родственники
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Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
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