Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Родственник погибших белгородцев рассказал подробности ЧП на Крымском мосту. Так, около трёх часов ночи семья Кулик из Новооскольского горокруга услышала первый взрыв. После этого свет на всём мосту погас.
По словам родственника, Кулик отправились на отдых в Крым на двух машинах вместе с родственниками сестры погибшей — с семьёй Шестаковых. Они поехали ночью по мосту во избежание пробок.
Автомобиль Шестаковых вырвался вперёд, пока Кулик задержались на досмотре. После первого взрыва машина Шестаковых остановилась на обочине. После второго семья Кулик не вышла на связь.
Известно, что погибшая женщина работала в управлении образования Новооскольского горокруга.
Возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт», проводятся оперативные и следственные действия.