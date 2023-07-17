Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП

По словам родственника, Кулик отправились на отдых в Крым на двух машинах вместе с родственниками сестры погибшей — с семьёй Шестаковых. Они поехали ночью по мосту во избежание пробок.



Автомобиль Шестаковых вырвался вперёд, пока Кулик задержались на досмотре. После первого взрыва машина Шестаковых остановилась на обочине. После второго семья Кулик не вышла на связь.