Путин попросил белгородских властей помочь осиротевшей после теракта девочке

Напомним, взрыв прогремел на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Погибли жители Нового Оскола Белгородской области 40-летний Алексей Кулик и его 36-летняя жена Наталья. Их 14-летняя дочь Ангелина выжила и находится в больнице. После выздоровления она будет воспитываться в семье тёти.