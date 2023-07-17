Путин попросил белгородских властей помочь осиротевшей после теракта девочке

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Сегодня ночью на мосту был совершён очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребёнок: семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам, и взять этот вопрос на контроль.
Владимир Путин, президент России
Президент сообщил, что из-за взрыва ночью 17 июля сильно повреждено дорожное полотно на нескольких пролётах Крымского моста. После происшествия на нём остановили и автомобильное, и железнодорожное движение, поезда уже запустили в обычном режиме.
Президент подчеркнул, что с начала СВО это уже второй теракт на Крымском мосту, поэтому он приказал разработать меры для повышения безопасности стратегического объекта.
Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.
Владимир Путин, президент России
Президент поручил обеспечить людей питанием и питьевой водой, а также доложить ему о перераспределении транспортных потоков после теракта, в том числе с помощью паромной переправы через Керченский пролив.
Напомним, взрыв прогремел на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Погибли жители Нового Оскола Белгородской области 40-летний Алексей Кулик и его 36-летняя жена Наталья. Их 14-летняя дочь Ангелина выжила и находится в больнице. После выздоровления она будет воспитываться в семье тёти.