При взрыве на Крымском мосту пострадали пассажиры машины с белгородскими номерами

Telegram-канал Shot, ссылаясь на свидетелей, сообщает о звуках взрывов в начале четвёртого ночи. Эта информация пока не подтверждена официально. Есть информация, что причиной ЧП могла стать атака ВСУ, однако это пока только предположение очевидцев.