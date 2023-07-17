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При взрыве на Крымском мосту пострадали пассажиры машины с белгородскими номерами

17 июля 2023, 04:01
Фото: 1MI
Девушка пробила собой лобовое стекло, подробности о состоянии пострадавших пока неизвестны.

Сергей Аксёнов, глава Крыма, рассказал о случившемся происшествии на Крымском мосту. Движение на мосту приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. О конкретной причине происшествия губернатор не сообщил.

По данным Telegram-каналов, ночью произошли взрывы в районе Крымского моста, также есть информация о погибших и пострадавших.

Аксёнов опубликовал сообщение о происшествии в своём Telegram-канале: «Движение на Крымском мосту приостановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы».

Глава Крыма связался с министром транспорта РФ, на место инцидента отправился зампред Совета министров Крыма.

Место происшествия вызвало пробку. Местные власти рекомендуют жителям и посетителям полуострова выбрать альтернативный сухопутный маршрут.

Telegram-каналы сообщают о пострадавших и погибших. По информации «Базы», произошло обрушение пролета Крымского моста. Согласно предварительным данным, как минимум два человека погибли, ещё один получил травмы.

Telegram-канал Shot, ссылаясь на свидетелей, сообщает о звуках взрывов в начале четвёртого ночи. Эта информация пока не подтверждена официально. Есть информация, что причиной ЧП могла стать атака ВСУ, однако это пока только предположение очевидцев.

#Крым#Крымский мост#Чп#Перекрытие движения#Правоохранительные органы#Пострадавшие#Сергей Аксенов#Пробка#Альтернативный маршрут#Евгений Грицков
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