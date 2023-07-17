При взрыве на Крымском мосту пострадали пассажиры машины с белгородскими номерами

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Сергей Аксёнов, глава Крыма, рассказал о случившемся происшествии на Крымском мосту. Движение на мосту приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. О конкретной причине происшествия губернатор не сообщил.
По данным Telegram-каналов, ночью произошли взрывы в районе Крымского моста, также есть информация о погибших и пострадавших.
Аксёнов опубликовал сообщение о происшествии в своём Telegram-канале: «Движение на Крымском мосту приостановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы».
Глава Крыма связался с министром транспорта РФ, на место инцидента отправился зампред Совета министров Крыма.
Место происшествия вызвало пробку. Местные власти рекомендуют жителям и посетителям полуострова выбрать альтернативный сухопутный маршрут.
Telegram-каналы сообщают о пострадавших и погибших. По информации «Базы», произошло обрушение пролета Крымского моста. Согласно предварительным данным, как минимум два человека погибли, ещё один получил травмы.
Telegram-канал Shot, ссылаясь на свидетелей, сообщает о звуках взрывов в начале четвёртого ночи. Эта информация пока не подтверждена официально. Есть информация, что причиной ЧП могла стать атака ВСУ, однако это пока только предположение очевидцев.