Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию

Отметим, что в результате происшествия на Крымском мосту погибли двое белгородцев — родители девочки. На подъезде к самому мосту образовалась огромная пробка, поэтому водителей разворачивали назад. По данным российского Минтранса, есть повреждение дорожного полотна на мосту, однако при этом сами конструкции пролётов находятся на своих опорах.