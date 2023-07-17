Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Пострадавшую после ЧП на Крымском мосту 14-летнюю белгородку доставили с помощью санавиации в реанимацию Детской краевой клинической больницы. До перевода девочка-подросток находилась в профильном отделении Темрюкской ЦРБ.
Необходимую медпомощь девочке оказали. Сейчас школьница остаётся в состоянии средней степени тяжести. Она в сознании, сообщили в краснодарском оперштабе. С ней работают психологи.
Юную пациентку проконсультируют ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику лечения.
Ранее сообщалось, что девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.
Отметим, что в результате происшествия на Крымском мосту погибли двое белгородцев — родители девочки. На подъезде к самому мосту образовалась огромная пробка, поэтому водителей разворачивали назад. По данным российского Минтранса, есть повреждение дорожного полотна на мосту, однако при этом сами конструкции пролётов находятся на своих опорах.