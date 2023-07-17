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Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию

17 июля 2023, 09:34
Фото: t.me/tvcrimea24
До этого ребёнок находился в профильном отделении Темрюкской ЦРБ. Школьница остаётся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пострадавшую после ЧП на Крымском мосту 14-летнюю белгородку доставили с помощью санавиации в реанимацию Детской краевой клинической больницы. До перевода девочка-подросток находилась в профильном отделении Темрюкской ЦРБ.

Необходимую медпомощь девочке оказали. Сейчас школьница остаётся в состоянии средней степени тяжести. Она в сознании, сообщили в краснодарском оперштабе. С ней работают психологи.

Юную пациентку проконсультируют ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику лечения.

Ранее сообщалось, что девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

Отметим, что в результате происшествия на Крымском мосту погибли двое белгородцев — родители девочки. На подъезде к самому мосту образовалась огромная пробка, поэтому водителей разворачивали назад. По данным российского Минтранса, есть повреждение дорожного полотна на мосту, однако при этом сами конструкции пролётов находятся на своих опорах.

Стало известно, как себя чувствует пострадавшая при ЧП на Крымском мосту белгородка
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