Погибшие белгородцы, новые назначения и модели обучения: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о случившемся происшествии на Крымском мосту. Стало известно о погибших и пострадавших.
Пострадали люди в машине с белгородскими номерами. Позже выяснилось, что двое взрослых погибли. Это была семейная пара из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь пострадала — её положили в больницу с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.
Вскоре информацию о гибели белгородцев подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков. Также глава региона пообещал, что семье погибших белгородцев на Крымском мосту помогут с организацией похорон. Соответствующее поручение он дал главе Новооскольского округа Андрею Гридневу. Помимо этого, Гладков пообещал, что Белгородская область окажет помощь пострадавшему ребёнку на Крымском мосту. При необходимости регион готов предоставить лекарства и помочь с перевозкой девочки в Белгородскую область.
Жизни пострадавшей девочки ничего не угрожает. Её сначала доставили в больницу в Темрюке, а затем медики санавиацией доставили пациентку в реанимацию детской краевой клинической больницы.
Добавим, что мать подростка работала в новооскольском управлении образования. Отец был водителем КамАЗа.
Как оказалось, Крымский мост атаковали надводные беспилотники ВСУ. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
В Крым семья отправилась на двух машинах, во второй была сестра погибшей. Люди из второго авто не пострадали. На момент взрыва на мосту их уже не было.
Рядом с пострадавшей девочкой находятся её тётя и дядя.
Ситуацию уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «киевский режим убил молодую семью»м
В правительстве Белгородской области произошли большие изменения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации прежней должности первого заместителя губернатора. Её занимал Евгений Мирошников. Известно, что он покинул правительство региона и ушёл работать в «Ростелеком». Министром цифрового развития вместо него станет Сергей Четвериков.
Должность замгубернатора по финансовому блоку решили ликвидировать. Этот пост покинул Владимир Боровик. Он отправился на пенсию. Пост замгубернатора по ЖКХ тем временем займёт чиновник из другого региона. На работу он выйдет в сентябре. Татьяна Киреева в свою очередь станет вице-губернатором по молодёжной политике Белгородской области.
Для школ Белгородской области разработали пять моделей организации обучения. Сообщается, что школьники смогут учиться дистанционно, очно и в смешанном формате. Однако ввести очный формат получится не во всех муниципалитетах. Такую модель удастся осуществить в Новооскольском горокруге. Решение должен принять оперативный штаб.
В регионе также планируют 1 августа опубликовать списки школ, которые будут функционировать очно. К 15 августа завершатся работы по антитеррористической защищённости школ. Речь об оклейке окон, закладке окон первых этажей мешками с песком, оснащении и дооборудовании подвалов.