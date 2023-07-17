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Плёнку на окна для белгородских школ и детсадов выбрали в ходе испытаний

17 июля 2023, 19:06
Фото: https://t.me/vvgladkov
Испытания проходили на полигоне в присутствии сотрудников Росгвардии. С беспилотников на стёкла под плёнкой сбрасывали боеприпасы. Результатами поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

Испытания противоударной плёнки 17 июля были серьёзными — для него использовали беспилотники и боеприпасы. С БПЛА сбрасывали несколько зарядов — от осколочных гранат до миномётных мин.

Как отметил Вячеслав Гладков, со своей основной задачей плёнка справляется. А её основной задачей является удержание общей массы стеклопакета и уменьшение количества осколков.

Теперь есть точное понимание, какую плёнку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей в случае, если будет происходить сложная ситуация, и чтобы снизить разлет осколков стекла, которые могут нанести травму. Непосредственно от осколков взрывоопасных снарядов плёнка, конечно, не спасает.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Теперь выбранную бронеплёнку будет закупать, сейчас ведутся переговоры. После поступления товара в регион начнут обклеивать детские сады и школы, а также школьные автобусы. Губернатор также поделился видео с испытаний.

Видео: https://t.me/vvgladkov
«Всё как раз наоборот»: Гладков рассказал, окна каких школ обклеят бронеплёнкой
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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Бронеплёнка#Ударопрочная плёнка#Испытания#Росгвардия#Школы#Спецоперация#Видео
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