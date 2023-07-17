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Песков о гибели белгородцев на Крымском мосту: Киевский режим убил молодую семью

17 июля 2023, 09:55
Фото: 1MI
Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали гибель белгородцев на Крымском мосту

В Кремле заявили, что службы и ведомства РФ готовы к новым возможным атакам украинских властей после теракта на Крымском мосту. Слова пресс-секретаря президента передаёт «Интерфакс».

В Кремле прокомментировали ЧП на Крымском мосту и заявили, что все соответствующие службы и ведомства РФ готовы к новым возможным атакам украинских властей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, все соответствующие службы и ведомства работают, а власти «отдают себе отчёт в коварности киевского режима».

Прокомментировал представитель Кремля и гибель белгородцев.

Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки. Девочка ранена на Крымском мосту, и об этом надо говорить, чтобы все об этом знали, что всё это дело рук киевского режима.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Также он добавил, что все будут работать и сохранять собранность, чтобы избежать повторения таких трагедий.

Напомним, при происшествии на Крымском мосту погибла семейная пара из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь попала в больницу. Школьница получила ранения средней степени тяжести.

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