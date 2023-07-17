Песков о гибели белгородцев на Крымском мосту: Киевский режим убил молодую семью

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В Кремле прокомментировали ЧП на Крымском мосту и заявили, что все соответствующие службы и ведомства РФ готовы к новым возможным атакам украинских властей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, все соответствующие службы и ведомства работают, а власти «отдают себе отчёт в коварности киевского режима».
Прокомментировал представитель Кремля и гибель белгородцев.
Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки. Девочка ранена на Крымском мосту, и об этом надо говорить, чтобы все об этом знали, что всё это дело рук киевского режима.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Также он добавил, что все будут работать и сохранять собранность, чтобы избежать повторения таких трагедий.
Напомним, при происшествии на Крымском мосту погибла семейная пара из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь попала в больницу. Школьница получила ранения средней степени тяжести.