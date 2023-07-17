Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы

Министром цифрового развития станет Сергей Четвериков. Как обратился к нему Гладков, уже завтра он поймёт, что «есть большая разница», а «уровень ответственности» у него теперь другой и работать предстоит много. Но в случае успеха Четверикова на новом месте губернатор готов «возвращать» замгубернатора по данному направлению.