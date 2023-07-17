Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Изображение материала

Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы

17 июля 2023, 06:46
Фото: оперсовещание правительства Белгородской области
Первый заместитель губернатора и министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников покидает свой пост. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в пятницу чиновник отработал последний день.
Сюжет
Работа

Официально об уходе Евгения Мирошникова из правительства региона стало известно сегодня. О кадровых перестановках сообщил губернатор Гладков.

Сегодня он уже не является членом правительства. В пятницу был его последний рабочий день. Нашёл себе более спокойную работу, во много раз более оплачиваемую, на федеральном уровне. Очень рады, что теперь семья у него будет поспокойнее, деньги он будет семье приносить, зарабатывать.
Вячеслав Гладков

Гладков поблагодарил Мирошникова за отличную работу и отметил, что два года подряд регион был лидером по его направлению. Экс-чиновнику губернатор подарил наручные часы, «такие же надёжные, как счёты».

Министром цифрового развития станет Сергей Четвериков. Как обратился к нему Гладков, уже завтра он поймёт, что «есть большая разница», а «уровень ответственности» у него теперь другой и работать предстоит много. Но в случае успеха Четверикова на новом месте губернатор готов «возвращать» замгубернатора по данному направлению.

Евгений Мирошников входил в топ-100 влиятельных белгородцев рейтинга Бел.Ру. Сообщалось, что губернатор его работой «очарован».

Замгубернатора Белгородской области Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых»
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков о заработке белгородских подростков: Зарплаты — от 15 тыс. до 40 тыс. рублейСохранят ли эвакуированным из Шебекино бюджетникам зарплату?Семье погибших белгородцев на Крымском мосту помогут с организацией похорон
#Артем Черненко#Белгородская область#Евгений Мирошников#Вячеслав Гладков#Политика#Кадры#Министерство цифрового развития#Работа#Федеральный уровень
Подпишитесь
Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
Сегодня, 07:07
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП
Сегодня, 08:42
Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области
Сегодня, 07:41