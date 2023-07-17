Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Официально об уходе Евгения Мирошникова из правительства региона стало известно сегодня. О кадровых перестановках сообщил губернатор Гладков.
Сегодня он уже не является членом правительства. В пятницу был его последний рабочий день. Нашёл себе более спокойную работу, во много раз более оплачиваемую, на федеральном уровне. Очень рады, что теперь семья у него будет поспокойнее, деньги он будет семье приносить, зарабатывать.
Вячеслав Гладков
Гладков поблагодарил Мирошникова за отличную работу и отметил, что два года подряд регион был лидером по его направлению. Экс-чиновнику губернатор подарил наручные часы, «такие же надёжные, как счёты».
Министром цифрового развития станет Сергей Четвериков. Как обратился к нему Гладков, уже завтра он поймёт, что «есть большая разница», а «уровень ответственности» у него теперь другой и работать предстоит много. Но в случае успеха Четверикова на новом месте губернатор готов «возвращать» замгубернатора по данному направлению.
Евгений Мирошников входил в топ-100 влиятельных белгородцев рейтинга Бел.Ру. Сообщалось, что губернатор его работой «очарован».