Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Первым делом Гладков сообщил о ликвидации прежней должности первого заместителя губернатора. Ранее её занимал министр цифрового развития Евгений Мирошников: сегодня стало известно, что чиновник покидает регион из-за новой работы на федеральном уровне.
Министром цифрового развития станет Сергей Четвериков. В случае его успеха на новом месте губернатор готов «возвращать» должность замгубернатора по данному направлению. Таким образом, министерство пока что будет в прямом подчинении губернатора — без заместителя.
Первым заместителем губернатора становится теперь заместитель губернатора по экономике.
Также Гладков поручил объединить должности министра образования с заместителем губернатора по здравоохранению, соцзащите, культуре, спорту, ЗАГС, охране объектов и архивам. Иными словами, курировать эти направления теперь будет Андрей Милёхин.
А вот должность замгубернатора по финансовому блоку было решено ликвидировать: связано это с уходом замгубернатора по данному направлению Владимира Боровика на «заслуженную пенсию»:. Теперь останется только профильный министр: эту должность занимает Наталья Шаролапова.
Также в регион прибудет новый чиновник — на место замгубернатора по ЖКХ. По словам Гладкова, он «имеет большой опыт, занимает аналогичную должность в другом регионе Российской Федерации».
Глава региона также решил поделить должности замгубернатора области и главы администрации губернатора.
Вводится и новый зам — по делам молодёжи. Им станет Татьяна Киреева: ранее, в 2022 году, она возглавила созданное тогда «молодёжное» министерство. Одной из главных его задач стало патриотическое воспитание и создание условий для вовлечения молодых людей в творчество, науку, общественную деятельность и так далее.