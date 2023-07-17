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Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области

17 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI

В правительстве Белгородской области произошли большие изменения

Структуру Белгородского правительства ожидают большие изменения: подробнее о них рассказал во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков.

Первым делом Гладков сообщил о ликвидации прежней должности первого заместителя губернатора. Ранее её занимал министр цифрового развития Евгений Мирошников: сегодня стало известно, что чиновник покидает регион из-за новой работы на федеральном уровне.

Министром цифрового развития станет Сергей Четвериков. В случае его успеха на новом месте губернатор готов «возвращать» должность замгубернатора по данному направлению. Таким образом, министерство пока что будет в прямом подчинении губернатора — без заместителя.

Первым заместителем губернатора становится теперь заместитель губернатора по экономике.

Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы
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Также Гладков поручил объединить должности министра образования с заместителем губернатора по здравоохранению, соцзащите, культуре, спорту, ЗАГС, охране объектов и архивам. Иными словами, курировать эти направления теперь будет Андрей Милёхин.

А вот должность замгубернатора по финансовому блоку было решено ликвидировать: связано это с уходом замгубернатора по данному направлению Владимира Боровика на «заслуженную пенсию»:. Теперь останется только профильный министр: эту должность занимает Наталья Шаролапова.

Замгубернатора Белгородской области Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых»
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Также в регион прибудет новый чиновник — на место замгубернатора по ЖКХ. По словам Гладкова, он «имеет большой опыт, занимает аналогичную должность в другом регионе Российской Федерации».

Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области
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Глава региона также решил поделить должности замгубернатора области и главы администрации губернатора.

Вводится и новый зам — по делам молодёжи. Им станет Татьяна Киреева: ранее, в 2022 году, она возглавила созданное тогда «молодёжное» министерство. Одной из главных его задач стало патриотическое воспитание и создание условий для вовлечения молодых людей в творчество, науку, общественную деятельность и так далее.

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